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Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 33-го тура АПЛ

Англия
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Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 33-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 33-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом".

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Матч, который с огромной долей вероятности ответит на большинство вопросов касательно судьбы золота в АПЛ-2022/23. "Канониры" идут на первой строчке, у них 75 баллов. "Сити" – второй, 70 очков, но у "горожан" еще два поединка в запасе! Сможет ли Зинченко преподнести неприятный сюрприз своей бывшей команде? Сколько забьет Холанд? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 26 апреля – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Трансляция Аудио онлайн стрим
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