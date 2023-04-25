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Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 33-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 33-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом".
Матч, который с огромной долей вероятности ответит на большинство вопросов касательно судьбы золота в АПЛ-2022/23. "Канониры" идут на первой строчке, у них 75 баллов. "Сити" – второй, 70 очков, но у "горожан" еще два поединка в запасе! Сможет ли Зинченко преподнести неприятный сюрприз своей бывшей команде? Сколько забьет Холанд? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 26 апреля – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
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