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АПЛ. Ноттингем Форест берет важные три очка в игре с Брайтоном
Лесники выскакивают из зоны вылета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 33-й тур. Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”
“Ноттингем Форест” – “Брайтон” 3:1
Голы: Гросс 45+3 (авт.), Данилу 69, Гиббз-Уайт 90+1 (пен.) – Буонанотте 38
На 11-й минуте Джонсон не реализовал пенальти (вратарь)
“Ноттингем Форест”: Навас – Орье, Ньякате (Уоррэлл 14), Фелипе – Уильямс (Куяте 65), Мангаля, Данилу, Лоди – Джонсон, Гиббз-Уайт – Авонийи (Айю 80)
“Брайтон”: Стил – Эступиньян (Уэлбек 75), Колуилл, Данк, Гросс – Мак Аллистер, Кайседо – Митома, Буонанотте (Оффиа 88), Марч – Энсисо (Ундав 75)
Предупреждение: Фелипе 4
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