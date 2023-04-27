Шеффилд вернулся в АПЛ спустя два сезона в чемпионшипе

"Шеффилд" Юнайтед вернулся в АПЛ на следующий сезон после вылета. Команда Пола Хекингботтома обыграла "Вест Бромвич" (2:0) за 3 тура до конца чемпионата.

В прошлом сезоне "Шеффилд" занял в чемпионшипе 5-е место. Команде не хватило 5 очков до 4-го "Ноттингема", который в итоге вышел в АПЛ.

Стоит отметить, что Пол Хекингботтом прошел всю иерархию в клубе: от тренера команды U-21 до ассистента главного тренера и наконец сам стал главным тренером, войдя в должность в ноябре 2021-го.

Напомним, что ранее в этом мемсяце место в АПЛ себе обеспечил "Бернли" Венсана Компани.