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Шеффилд вернулся в АПЛ спустя два сезона в чемпионшипе
Вслед за "Бернли"
Фото: "Шеффилд"
"Шеффилд" Юнайтед вернулся в АПЛ на следующий сезон после вылета. Команда Пола Хекингботтома обыграла "Вест Бромвич" (2:0) за 3 тура до конца чемпионата.
В прошлом сезоне "Шеффилд" занял в чемпионшипе 5-е место. Команде не хватило 5 очков до 4-го "Ноттингема", который в итоге вышел в АПЛ.
Стоит отметить, что Пол Хекингботтом прошел всю иерархию в клубе: от тренера команды U-21 до ассистента главного тренера и наконец сам стал главным тренером, войдя в должность в ноябре 2021-го.
Напомним, что ранее в этом мемсяце место в АПЛ себе обеспечил "Бернли" Венсана Компани.
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