Магуайр пропустил матч с Тоттенхэмом из-за травмы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг перед началом матча с "Тоттенхэмом" рассказал, почему Харри Маугайр не попал в состав на матч. У фуллбека сборной англии травма.

Сообщается, что защитник получил её на тренировке. Магуайр присоединился к уже травмированным Лисандро Мартинесу и Рафаэлю Варану.

Вместо Харри в центре обороны вышел Люк Шоу. Слева в защите сыграл Далот.

"(Это) тренировочная травма. Но мы доказали, что можем с ней справиться. И я убежден, что мы можем сделать это (победить) и сегодня", – сказал Тен Хаг.

Напомним, что в матче "МЮ" с "Севильей" на прошлой неделе ошибки Магуайра не дали "манкунианцам" пройти испанцев в Лиге Европы. Команда вылетела на стадии 1/4 финала.