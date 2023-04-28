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Магуайр пропустил матч с Тоттенхэмом из-за травмы

Англия
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В центре обороны пришлось играть Шоу

Магуайр пропустил матч с Тоттенхэмом из-за травмы

Фото: twitter.com/ManUtd

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг перед началом матча с "Тоттенхэмом" рассказал, почему Харри Маугайр не попал в состав на матч. У фуллбека сборной англии травма.

Сообщается, что защитник получил её на тренировке. Магуайр присоединился к уже травмированным Лисандро Мартинесу и Рафаэлю Варану.

Вместо Харри в центре обороны вышел Люк Шоу. Слева в защите сыграл Далот.

"(Это) тренировочная травма. Но мы доказали, что можем с ней справиться. И я убежден, что мы можем сделать это (победить) и сегодня", – сказал Тен Хаг.

Напомним, что в матче "МЮ" с "Севильей" на прошлой неделе ошибки Магуайра не дали "манкунианцам" пройти испанцев в Лиге Европы. Команда вылетела на стадии 1/4 финала.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Эрик тен Хаг
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Источник:
goal.com

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