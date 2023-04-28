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Магуайр пропустил матч с Тоттенхэмом из-за травмы
В центре обороны пришлось играть Шоу
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг перед началом матча с "Тоттенхэмом" рассказал, почему Харри Маугайр не попал в состав на матч. У фуллбека сборной англии травма.
Сообщается, что защитник получил её на тренировке. Магуайр присоединился к уже травмированным Лисандро Мартинесу и Рафаэлю Варану.
Вместо Харри в центре обороны вышел Люк Шоу. Слева в защите сыграл Далот.
"(Это) тренировочная травма. Но мы доказали, что можем с ней справиться. И я убежден, что мы можем сделать это (победить) и сегодня", – сказал Тен Хаг.
Напомним, что в матче "МЮ" с "Севильей" на прошлой неделе ошибки Магуайра не дали "манкунианцам" пройти испанцев в Лиге Европы. Команда вылетела на стадии 1/4 финала.
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