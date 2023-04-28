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Челси не уволит Лэмпарда до конца сезона, несмотря на результаты

Англия
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Челси не уволит Лэмпарда до конца сезона, несмотря на результаты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Фрэнк Лэмпард останется исполняющим обязанности тренера "Челси" до конца сезона.

Как сообщает Sky Sports, руководство "синих" не будет искать временного наставника до лета. Несмотря на плохие результаты, Лэмпард останется руководить командой.

Напомним, 44-летний специалист принял "Челси" в начале апреле после того, как уволили Грэма Поттера. Лондонский клуб проиграл все пять матчей под руковоством Фрэнка.

На данный момент "Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 39 очков. Летом команду, вероятно, возглавит Маурисио Почеттино.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
Sky Sports

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