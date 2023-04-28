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МЮ продлил контракт с молодым талантом до 2028-го года
Продления контракта – тоже усиление
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с молодой аргентинской звездой Алехандро Гарначо. Новое соглашение подписано сроком до 2028-го.
Гарначо является воспитанником "Манчестер Юнайтед" и при тен Хаге стал получать значительно больше игрового времени.
Аргентинца даже признали игроком месяца в ноябре, когда вингер спас несколько концовок матчей для "дьяволов" своими голами.
В этом сезоне Гарначо провел за "МЮ" 32 матча, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Аргентинец все ещё является скорее игроком замены, но обладает необходимыми данными, чтобы стать основным в будущем.
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