МЮ продлил контракт с молодым талантом до 2028-го года

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с молодой аргентинской звездой Алехандро Гарначо. Новое соглашение подписано сроком до 2028-го.

Гарначо является воспитанником "Манчестер Юнайтед" и при тен Хаге стал получать значительно больше игрового времени.

Аргентинца даже признали игроком месяца в ноябре, когда вингер спас несколько концовок матчей для "дьяволов" своими голами.

В этом сезоне Гарначо провел за "МЮ" 32 матча, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Аргентинец все ещё является скорее игроком замены, но обладает необходимыми данными, чтобы стать основным в будущем.