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Челси хочет получить более 40 миллионов евро от нового титульного спонсора

Англия
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Им может стать немецкая страховая компания

Челси хочет получить более 40 миллионов евро от нового титульного спонсора

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" по окончании текущего сезона намерен сменить титульного спонсора. Такое решение принято из-за финансовых требований клуба.

На данный момент лондонский клуб ведет переговоры с несколькими компаниями, в том числе с Allianz – немецкой страховой корпорацией.

Напомним, действующий контракт с Three, британским провайдером телекоммуникационных услуг рассчитан до лета 2023 года. По его условиям "Челси" получает за сезон около 40 млн фунтов. При этом совладелец клуба Тодд Боули рассчитывает заключить с новым спонсором более выгодное соглашение.

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В статье: Германия деньги Челси (Лондон)
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Источник:
Daily Mail

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