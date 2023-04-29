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Челси хочет получить более 40 миллионов евро от нового титульного спонсора
Им может стать немецкая страховая компания
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" по окончании текущего сезона намерен сменить титульного спонсора. Такое решение принято из-за финансовых требований клуба.
На данный момент лондонский клуб ведет переговоры с несколькими компаниями, в том числе с Allianz – немецкой страховой корпорацией.
Напомним, действующий контракт с Three, британским провайдером телекоммуникационных услуг рассчитан до лета 2023 года. По его условиям "Челси" получает за сезон около 40 млн фунтов. При этом совладелец клуба Тодд Боули рассчитывает заключить с новым спонсором более выгодное соглашение.
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