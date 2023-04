АПЛ. Брайтон уничтожил Вулверхэмптон, Брентфорд дожал Форест

Последние несколько дней были непростыми для “Брайтона”. В прошлое воскресенье команда Роберто Де Дзерби вылетела из Кубка Англии, уступив на “Уэмбли” в серии пенальти “Манчестер Юнайтед”, а в среду “чайки” проиграли в чемпионате “Ноттингем Форест”. Де Дзерби увидел, что ряду основных футболистов нужно отдохнуть, и в игре с “Вулверхэмптоном” самые статусные игроки “Брайтона” (Кайседо, Митома и Мак Аллистер) остались в запасе. Как на это отреагировала команда? Тотальный разгром “Вулверхэмптона” со счетом 6:0.

Лопетеги и Де Дзерби перед стартом матча о чем-то тепло поговорили, приятно видеть, как менеджеры демонстрируют взаимное уважение друг к другу. Но как только стартовал матч, “Брайтон” играл как “Брайтон”, а “Вулверхэмптон” был слишком мягким и доброжелательным, как и их тренер Лопетеги перед игрой.

Игроки “Вулверхэмптона” поучаствовали практически в каждом голе в свои ворота. Игроки “вулвз” просто катастрофически играли с мячом и без него.

“Брайтон” забил три гола в первые 26 минут. Марч отдал пас вразрез в штрафную, три защитника “Вулверхэмптона” играли против Уэлбека, но он все же откатил мяч пяткой под удар Ундаву – 1:0.

Проходит несколько минут “Вулверхэмптон” теряет мяч на половине поля соперника, перехват Гилмора, пас на Энсисо, а парагваец сместился в центр и вывел ударную позицию Гросса.

Затем эта парочка организовала еще один гол. Никто не помешал Энсисо выполнить подачу, без сопротивления пробил и Гросс – классный удар в угол с двадцати метров.

Затем дошла очередь и до Данни Уэлбека. И вновь Эступиньян получил время на мяче, а Уэлбеку даже не нужно было бороться в штрафной.

Хулен Лопетеги предсказуемо провел три замены в перерыве, но его команда продолжала пропускать. Вышедший на замену Коллинз подарил мяч Уэлбеку, а затем не разобрались у своих ворот Са и Нуньеш. Митома и Ундав вступили в прессинг, и форвард “Брайтона” красиво перекинул вратаря “вулвз”.

У “Брайтона” в 31 турах 61 забитый гол, больше в чемпионате только у “Манчестер Сити” и “Арсенала”. В 25 матчах с Роберто Де Дзерби “чайки” забили 50 голов. Очень зрелищно играет “Брайтон” под руководством экс-тренера “Шахтера”, шансы на еврокубки остаются высокими.

“Вулвз” остаются на тринадцатой позиции, в восьми очках от вылета. Но это поражение – большой удар по самолюбию такого гордого тренера как Хулен Лопетеги.

В другом матче дневного слота “Ноттингем Форест” был близок к тому, чтобы победить во втором туре подряд. Как известно, “Брентфорд” не побеждает, когда у него больше владения, чем у соперника, и “Форест” сделал игру для “пчел” максимально неудобной, отдав им мяч. Но всем тенденциям когда-то приходит конец. Все было хорошо для гостей. Свой гол команда Стива Купера забила в стиле “Брентфорда”. Аут, неразбериха в штрафной, рикошет, удар Гиббз-Уайт застрял в ногах защитников, но на добивании был Данилу.

“Форест” без паники отбивался, “Брентфорд” усилил давление, но хороших шансов не создавал. Но в итоге хозяева смогли не только отыграть один мяч, но и вырвать победу. Сначала красивым ударом со штрафного счет сравнял Айвен Тоуни, а на 90+4 минуте, когда "Форест" уже играл в меньшинстве из-за травмы Данилу, Дасилва сильным пробил в ближний угол, и Навас не успел среагировать.

"Брентфорд" побеждает во втором туре подряд, и укрепляется на девятой позиции “Форест” занимает семнадцатое место и на одно очко опережает зону вылета, но “Лидс”, “Лестер” и "Эвертон" свои матчи проведут позже.

FULL-TIME Brentford 2-1 Nott’m Forest



Brentford leave it late to claim all three points, with Ivan Toney's free-kick and Josh Dasilva's strike turning things around for the hosts#BRENFO pic.twitter.com/GslmjTIwbK