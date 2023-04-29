АПЛ. Брайтон уничтожил Вулверхэмптон, Брентфорд дожал Форест

Последние несколько дней были непростыми для “Брайтона”. В прошлое воскресенье команда Роберто Де Дзерби вылетела из Кубка Англии, уступив на “Уэмбли” в серии пенальти “Манчестер Юнайтед”, а в среду “чайки” проиграли в чемпионате “Ноттингем Форест”. Де Дзерби увидел, что ряду основных футболистов нужно отдохнуть, и в игре с “Вулверхэмптоном” самые статусные игроки “Брайтона” (Кайседо, Митома и Мак Аллистер) остались в запасе. Как на это отреагировала команда? Тотальный разгром “Вулверхэмптона” со счетом 6:0.

Лопетеги и Де Дзерби перед стартом матча о чем-то тепло поговорили, приятно видеть, как менеджеры демонстрируют взаимное уважение друг к другу. Но как только стартовал матч, “Брайтон” играл как “Брайтон”, а “Вулверхэмптон” был слишком мягким и доброжелательным, как и их тренер Лопетеги перед игрой.

Игроки “Вулверхэмптона” поучаствовали практически в каждом голе в свои ворота. Игроки “вулвз” просто катастрофически играли с мячом и без него.

“Брайтон” забил три гола в первые 26 минут. Марч отдал пас вразрез в штрафную, три защитника “Вулверхэмптона” играли против Уэлбека, но он все же откатил мяч пяткой под удар Ундаву – 1:0.

Проходит несколько минут “Вулверхэмптон” теряет мяч на половине поля соперника, перехват Гилмора, пас на Энсисо, а парагваец сместился в центр и вывел ударную позицию Гросса.

Затем эта парочка организовала еще один гол. Никто не помешал Энсисо выполнить подачу, без сопротивления пробил и Гросс – классный удар в угол с двадцати метров.

The Seagulls are flying! ✨???? pic.twitter.com/ZKqdpJ2YLH — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 29, 2023

Затем дошла очередь и до Данни Уэлбека. И вновь Эступиньян получил время на мяче, а Уэлбеку даже не нужно было бороться в штрафной.

Хулен Лопетеги предсказуемо провел три замены в перерыве, но его команда продолжала пропускать. Вышедший на замену Коллинз подарил мяч Уэлбеку, а затем не разобрались у своих ворот Са и Нуньеш. Митома и Ундав вступили в прессинг, и форвард “Брайтона” красиво перекинул вратаря “вулвз”.

У “Брайтона” в 31 турах 61 забитый гол, больше в чемпионате только у “Манчестер Сити” и “Арсенала”. В 25 матчах с Роберто Де Дзерби “чайки” забили 50 голов. Очень зрелищно играет “Брайтон” под руководством экс-тренера “Шахтера”, шансы на еврокубки остаются высокими.

“Вулвз” остаются на тринадцатой позиции, в восьми очках от вылета. Но это поражение – большой удар по самолюбию такого гордого тренера как Хулен Лопетеги.

The Seagulls soar to a six-goal win ????#BHAWOL pic.twitter.com/PR4JfHYN2W — Premier League (@premierleague) April 29, 2023

В другом матче дневного слота “Ноттингем Форест” был близок к тому, чтобы победить во втором туре подряд. Как известно, “Брентфорд” не побеждает, когда у него больше владения, чем у соперника, и “Форест” сделал игру для “пчел” максимально неудобной, отдав им мяч. Но всем тенденциям когда-то приходит конец. Все было хорошо для гостей. Свой гол команда Стива Купера забила в стиле “Брентфорда”. Аут, неразбериха в штрафной, рикошет, удар Гиббз-Уайт застрял в ногах защитников, но на добивании был Данилу.

“Форест” без паники отбивался, “Брентфорд” усилил давление, но хороших шансов не создавал. Но в итоге хозяева смогли не только отыграть один мяч, но и вырвать победу. Сначала красивым ударом со штрафного счет сравнял Айвен Тоуни, а на 90+4 минуте, когда "Форест" уже играл в меньшинстве из-за травмы Данилу, Дасилва сильным пробил в ближний угол, и Навас не успел среагировать.

"Брентфорд" побеждает во втором туре подряд, и укрепляется на девятой позиции “Форест” занимает семнадцатое место и на одно очко опережает зону вылета, но “Лидс”, “Лестер” и "Эвертон" свои матчи проведут позже.

FULL-TIME Brentford 2-1 Nott’m Forest



Brentford leave it late to claim all three points, with Ivan Toney's free-kick and Josh Dasilva's strike turning things around for the hosts#BRENFO pic.twitter.com/GslmjTIwbK — Premier League (@premierleague) April 29, 2023

Чемпионат Англии, 34-й тур

Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Вулверхэмптон” 6:0

Голы: Ундав 6, Гросс 13, Гросс 26, Уэлбек 39, Уэлбек 48, Ундав 66

“Брайтон”: Стил – Велтман (Кайседо 65), Данк, Уэбстер, Эступиньян – Гилмор, Гросс – Марч (Буонанотте 56), Ундав (Айари 80), Энсисо (Мак Аллистер 64) – Уэлбек (Митома 56)

“Вулверхэмптон”: Са – Буэно, Килман, Доусон (Коллинз 46), Семеду (Поденсе 45+1) – Нуньеш, Лемина, Невеш, Жоау Гомеш (Тоти Гомеш 46) – Коста (Хван 46), Нету (Траоре 83)

Предупреждения: Велтман 45+4, Траоре 90+1

Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Ноттингем Форест” 2:1

Голы: Тоуни 82, Дасилва 90+4 – Данилу 45+2

“Брентфорд”: Райя – Хики, Пиннок, Ми, Генри (Висса 60) – Дамсгор (Дасилва 60), Янельт (Оньека 71), Йенсен (Баптист 71) – Мбемо, Тоуни, Шаде (Годдос 77)

“Ноттингем Форест”: Навас – Ньякате, Фелипе, Уоррэлл – Лоди, Данилу, Мангаля (Йейтс 81), Орье – Гиббз-Уайт, Джонсон (Куяте 66) – Авонийи (Айю 54)

Предупреждения: Генри 29 – Фелипе 34, Айю 56