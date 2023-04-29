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Клуб Миколенко планирует сокращать игрокам зарплаты

Англия
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Если клуб вылетит из АПЛ, некоторые игроки команды потеряют в зарплате

Клуб Миколенко планирует сокращать игрокам зарплаты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон", которому грозит вылет, разделен на игроков, которым грозит значительное сокращение зарплат, если клуб уйдет в чемпионшип, и тех, кому не нужно беспокоиться о потенциальном финансовом понижении.

Некоторые игроки, которые были подписаны летом, имеют в своих контрактах пункты о сокращении зарплат после вылета, об этом сообщает Telegraph Sport

Также главный тренер "Эвертона" Шон Дайч может получить бонус в размере более 3,5 миллиона фунтов стерлингов, если клуб избежит вылета, или же понести сокращение своей зарплаты в случае вылета из АПЛ.

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В статье: Чемпионшип Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
telegraph.co.uk

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