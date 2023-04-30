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АПЛ. Борнмут делает шаг к спасению, победив Лидс, Ньюкасл дожал Саутгемптон

Англия
(1 голосов)

Илья Забарный не появился на поле, но его команда, скорее всего, останется в Премьер-лиге

АПЛ. Борнмут делает шаг к спасению, победив Лидс, Ньюкасл дожал Саутгемптон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 34-й тур

Борнмут, “Дин Курт”

“Борнмут” – “Лидс” 4:1

Голы: Лерма 20, Лерма 24, Соланке 63, Семеньо 90+1 – Бамфорд 32

“Борнмут”: Нету – Смит, Сенеси, Келли, Винья (Энтони 62) – Ротуэлл (Кук 73), Лерма – Кристи, Биллинг (Мур 62, Сесеньо 84), Уттара – Соланке (Стэйси 89)

“Лидс”: Мелье – купер (Вебер 34), Кох, Кристенсен – Харрисон, Рока, Маккенни (Родриго 71), Эйлинг – Ньонто, Бамфорд (Форшоу 71), Саммервилл

Предупреждение: Смит 55

Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Саутгемптон” 3:1

Голы: Уилсон 54, Уолкотт 79 (авт.), Уилсон 81 – Стюарт Армстронг 41

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Жоэлинтон, Гимарайнс, Уиллок (Андерсон 90+2) – Мерфи (Альмирон 69), Исак (Ритчи 90+2), Гордон (Уилсон 46)

“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Беднарек, Лянко (Мэйтленд-Найлз 70) – Стюарт Армстронг (Эльюнусси 71), Лавия, Уорд-Прауз, Дженепо (Уолкотт 64) – Алькарас (Адамс 77), Сулемана (Адам Армстронг 70)

Предупреждения: Жоэлинтон 79 – Беднарек 4, Уокер-Питерс 56, Лавия 52

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ньюкасл "Саутгемптон" Лидс Юнайтед Борнмут Илья Забарный
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