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Лестер - Эвертон 2:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Видеообзор зрелищной игры между аутсайдерами Премьер-лиги 

Лестер - Эвертон 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Лестер” и “Эвертон” сыграли один из самых интересных матчей сезона, проведя в обоюдных атаках почти все 90 минут. Обе команды стараются избежать вылета, и сделали все, чтобы победить прямого конкурента. “Лестер” и “Эвертон” забили по два гола, могли гораздо больше, а у “лис” был еще незабитый пенальти.

Чемпионат Англии, 34-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Эвертон” 2:2

Голы: Сеюнджю 22, Варди 33 – Калверт-Льюин 15 (пен.), Ивоби 54

На 45+8 Маддисон не реализовал пенальти (вратарь)

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ видеоповторы Джейми Варди Джордан Пикфорд Алекс Ивоби Доминик Калверт-Льюин Лестер Сити Виталий Миколенко Джеймс Мэддисон
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