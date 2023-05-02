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Лестер - Эвертон 2:2. Обзор матча и видео голов
Видеообзор зрелищной игры между аутсайдерами Премьер-лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Лестер” и “Эвертон” сыграли один из самых интересных матчей сезона, проведя в обоюдных атаках почти все 90 минут. Обе команды стараются избежать вылета, и сделали все, чтобы победить прямого конкурента. “Лестер” и “Эвертон” забили по два гола, могли гораздо больше, а у “лис” был еще незабитый пенальти.
Чемпионат Англии, 34-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
Голы: Сеюнджю 22, Варди 33 – Калверт-Льюин 15 (пен.), Ивоби 54
На 45+8 Маддисон не реализовал пенальти (вратарь)
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