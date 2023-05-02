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Лидс рассматривает вариант с увольнением тренера
Уже известен возможный преемник испанца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лидса" Хави Грасия может не доработать на этой должности до конца сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, 1 мая руководство клуба и испанский специалист обсуждали долгосрочное расторжение контракта. Отмечается, что его место займет экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс.
Грасия возглавил "Лидс" в феврале 2023 года. "Павлины" потерпели четыре поражения в последних пяти матчах при одной ничьей. Команда с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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