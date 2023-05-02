Лидс рассматривает вариант с увольнением тренера

Главный тренер "Лидса" Хави Грасия может не доработать на этой должности до конца сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, 1 мая руководство клуба и испанский специалист обсуждали долгосрочное расторжение контракта. Отмечается, что его место займет экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс.

Грасия возглавил "Лидс" в феврале 2023 года. "Павлины" потерпели четыре поражения в последних пяти матчах при одной ничьей. Команда с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.