  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лидс рассматривает вариант с увольнением тренера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидс рассматривает вариант с увольнением тренера

Англия
(1 голосов)

Уже известен возможный преемник испанца

Лидс рассматривает вариант с увольнением тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лидса" Хави Грасия может не доработать на этой должности до конца сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, 1 мая руководство клуба и испанский специалист обсуждали долгосрочное расторжение контракта. Отмечается, что его место займет экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс.

Грасия возглавил "Лидс" в феврале 2023 года. "Павлины" потерпели четыре поражения в последних пяти матчах при одной ничьей. Команда с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Читайте также"Это вау". Клопп высказался об экс-тренере Шахтера, который феерит в АПЛ
По теме
yellow-arrow
Миккель Артета все еще верит, что Арсенал станет чемпионом Англии
yellow-arrow
Арсенал - Челси: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз
yellow-arrow
Лэмпард: Надеемся, Мудрик станет отличным игроком для Челси на многие годы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хави Грасия Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде