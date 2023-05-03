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Лидс уволил главного тренера – его место занял экс-коуч сборной Англии
В клубе произошли изменения на тренерском мостике
Фото: leedsunited
"Лидс" подтвердил увольнение Хави Грасия с поста главного тренера команды. Его место займет Сэм Эллардайс, сообщает клубная пресс-служба.
Грасия возглавлял "павлинов" с февраля текущего года. Клуб поблагодарил испанца за работу.
Эллардайс будет тренировать "Лидс" до конца сезона. Последним его местом работы был "Вест Бромвич", с которым англичанин работал в сезоне-2020/21. Всего в карьере специалиста было 11 английских клубов. В период июль-сентябрь 2016 он возглавлял сборную Англии.
Напомним, "Лидс" потерпел четыре поражения в последних пяти матчах при одной ничьей. Команда с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
???? #LUFC can confirm Javi Gracia will leave the club, with our remaining four games overseen by experienced head coach Sam Allardyce. We thank Javi and his team for their efforts under difficult circumstances.— Leeds United (@LUFC) May 3, 2023
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