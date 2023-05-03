Лидс уволил главного тренера – его место занял экс-коуч сборной Англии

"Лидс" подтвердил увольнение Хави Грасия с поста главного тренера команды. Его место займет Сэм Эллардайс, сообщает клубная пресс-служба.

Грасия возглавлял "павлинов" с февраля текущего года. Клуб поблагодарил испанца за работу.

Эллардайс будет тренировать "Лидс" до конца сезона. Последним его местом работы был "Вест Бромвич", с которым англичанин работал в сезоне-2020/21. Всего в карьере специалиста было 11 английских клубов. В период июль-сентябрь 2016 он возглавлял сборную Англии.

Напомним, "Лидс" потерпел четыре поражения в последних пяти матчах при одной ничьей. Команда с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.