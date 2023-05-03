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Ньюкасл сделал устное предложение вингеру Барселоны

Англия
(1 голосов)

"Барса" была готова продать за 90 миллионов

Ньюкасл сделал устное предложение вингеру Барселоны

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

"Ньюкасл" направил устное предложение "Барселоны" по вингеру Рафинье, сообщает журналист Жерар Ромеро. "Сороки" хотят приобрести бразильца за 80 миллионов евро.

Игрок пришел в "Барсу" прошлым летом за 45 миллионов евро и за этот сезон забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Сообщалось, что Хави не собирается отпускать Рафинью, но в клубе рассмторят предлоежния от 90 миллионов евро. Вероятно, клубы ожидает длительный процесс переговоров.

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Напомним, что "Барселона" хочет вернуть Лионеля Месси будущим летом. Для этого клубу придется значительно снизить зарплатную ведомость, а также продать нескольких футборлистов.

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В статье: Рафинья Барселона Ньюкасл
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Источник:
twitch.tv/gerardromero

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