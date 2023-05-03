Ньюкасл сделал устное предложение вингеру Барселоны

"Ньюкасл" направил устное предложение "Барселоны" по вингеру Рафинье, сообщает журналист Жерар Ромеро. "Сороки" хотят приобрести бразильца за 80 миллионов евро.

Игрок пришел в "Барсу" прошлым летом за 45 миллионов евро и за этот сезон забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Сообщалось, что Хави не собирается отпускать Рафинью, но в клубе рассмторят предлоежния от 90 миллионов евро. Вероятно, клубы ожидает длительный процесс переговоров.

Напомним, что "Барселона" хочет вернуть Лионеля Месси будущим летом. Для этого клубу придется значительно снизить зарплатную ведомость, а также продать нескольких футборлистов.