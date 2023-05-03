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Петр Чех, Рио Фердинанд и Тони Адамс попали в Зал славы АПЛ
Ежегодное обновление списка игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ включила бывших капитанов "Арсенала" И "Челси" Тони Адамса и Петра Чеха, а также бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда в Зал славы АПЛ.
Тони Адамс провел в АПЛ 255 матчей, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач. При нем команда провела 115 сухих поединков. Он пробыл капитаном "Арсенала" 10 сезонов до 2002-го, когда покинул клуб. С ним "гуннеры" завоевали два трофея АПЛ, а также дважды побеждали в чемпионате Англии.
Петр Чех в "Челси" по четыре раза становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. Он трижды побеждал в Кубке лиги и дважды – в Суперкубке Англии, также Чех брал Лигу чемпионов и Лигу Европы. В "Арсенале" вратарь один раз выиграл Кубок Англии и дважды – Суперкубок. Голкипер не пропустил в 202 из 443 матчей за "Челси".
Рио Фердинанд провел в АПЛ 504 поединка, забил 11 голов и отдал 8 передач. Он завоевал 6 титулов чемпиона АПЛ и стал третьим защитником в истории АПЛ по количеству сухих матчей (189) после Джона Терри и Джейми Каррагера.
Зал славы АПЛ – это высшая индивидуальная награда, которая присуждается лигой с 2021-го. Каждый год Премьер-лига добавляет в Зал славы новых игроков.
Сейчас в Зале славы находятся:
- 2021-й: Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Дэвид Бекхэм, Денис Бергкамп, Френк Лэмпард, Стивен Джеррард.
- 2022-й: Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро.
- 2023: Арсен Венгер, Сэр Алекс Фергюсон, Тони Адамс, Петр Чех, Рио Фердинанд.
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