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Манчестер Сити - Лидс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Прямая LIVE трансляция матча английской Премьер-лиги

Манчестер Сити - Лидс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

WBA

UA-Футбол
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"Манчестер Сити" может сделать еще один шаг к чемпионству. "Горожане" перед стартом текущего тура идут первыми, опережая "Арсенал" на один пункт. К тому же у подопечных Хосепа Гвардиолы есть один матч в запасе. "Лидс" на текущей неделе сменил главного тренера, назначив известного специалиста Сэма Аллардайса. Команда ведет борьбу за выживание и занимает первое из невылетающих мест, однако преимущество над "Ноттингемом" только по дополнительным показателям.

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Чемпионат Англии 35-й тур
6 мая. Начало в 17:00
"Манчестер Сити" - "Лидс Юнайтед"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Манчестер Сити Лидс Юнайтед смотреть футбол онлайн
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