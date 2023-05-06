Макаллистер и Маунт являются приоритетами Ливерпуля для усиления состава

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп заявил, что клуб пригласит тех игроков, которые точно усилят команду.

"Мы пригласим игроков, которые могут нам помочь, на 100%. Обычно мы получаем игроков, которых хотели.

Если цены на них слишком высоки… тогда мы не сможем этого сделать. Вот так оно есть. Но я почти уверен, что мы пригласим игроков, которых хотим”, — добавил он.