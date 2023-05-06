  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Макаллистер и Маунт являются приоритетами Ливерпуля для усиления состава
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макаллистер и Маунт являются приоритетами Ливерпуля для усиления состава

Англия
(1 голосов)

Клопп уверен, что клуб купит тех, кто сделает "мерсисайдцев" лучше

Макаллистер и Маунт являются приоритетами Ливерпуля для усиления состава

Фото: liverpoolfc.com

Новина українською

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп заявил, что клуб пригласит тех игроков, которые точно усилят команду.

"Мы пригласим игроков, которые могут нам помочь, на 100%. Обычно мы получаем игроков, которых хотели.

Если цены на них слишком высоки… тогда мы не сможем этого сделать. Вот так оно есть. Но я почти уверен, что мы пригласим игроков, которых хотим”, — добавил он.

Как заявил Фабрицо Романо, полузащитник "Брайтона" Алексис Макалистер и хавбек "Челси" Мейсон Маунт являются приоритетными целями "мерсисайдцев" во время следующего трансферного окна.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль - Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Манчестер Сити - Лидс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Встреча прямых конкурентов. Борнмут – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 06.05.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Мейсон Маунт Алексис Макаллистер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде