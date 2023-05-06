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Макаллистер и Маунт являются приоритетами Ливерпуля для усиления состава
Клопп уверен, что клуб купит тех, кто сделает "мерсисайдцев" лучше
Фото: liverpoolfc.com
Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп заявил, что клуб пригласит тех игроков, которые точно усилят команду.
"Мы пригласим игроков, которые могут нам помочь, на 100%. Обычно мы получаем игроков, которых хотели.
Если цены на них слишком высоки… тогда мы не сможем этого сделать. Вот так оно есть. Но я почти уверен, что мы пригласим игроков, которых хотим”, — добавил он.
Как заявил Фабрицо Романо, полузащитник "Брайтона" Алексис Макалистер и хавбек "Челси" Мейсон Маунт являются приоритетными целями "мерсисайдцев" во время следующего трансферного окна.
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