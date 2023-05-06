  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стерлинг: Сейчас одна из самых низких точек в карьере
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стерлинг: Сейчас одна из самых низких точек в карьере

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Игрок считает этот вызов ключевым

Стерлинг: Сейчас одна из самых низких точек в карьере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер лондонского "Челси" Рахим Стерлинг прокомментировал текущее положение дел для себя в составе "аристократов":

“Лично для меня это одна из самых низких точек в карьере. Это может показаться немного странным, но это отличная возможность научиться. Раньше все было гладко – постоянно выигрываешь. Но иногда у тебя начинают лететь вещи.

Это вызов, которого я с нетерпением жду – хочу преодолеть и не скрываюсь от этого. Это только сделает меня сильнее. Такие вызовы – ключевые”, - сказал Стерлинг.

В этом сезоне на счету Рахима семь голов и три ассиста в 34 матчах за "Челси". Его контракт с командой действует до лета 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед принял окончательное решение на счет трансфера Вегхорста
yellow-arrow
Мудрик выйдет в старте Челси на матч против Борнмута Забарного
yellow-arrow
Президент Тоттенхэма лично хочет видеть Нагельсманна в клубе. Немец ведет переговоры с лондонцами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Chels HQ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде