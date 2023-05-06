Стерлинг: Сейчас одна из самых низких точек в карьере

Вингер лондонского "Челси" Рахим Стерлинг прокомментировал текущее положение дел для себя в составе "аристократов":

“Лично для меня это одна из самых низких точек в карьере. Это может показаться немного странным, но это отличная возможность научиться. Раньше все было гладко – постоянно выигрываешь. Но иногда у тебя начинают лететь вещи.

Это вызов, которого я с нетерпением жду – хочу преодолеть и не скрываюсь от этого. Это только сделает меня сильнее. Такие вызовы – ключевые”, - сказал Стерлинг.