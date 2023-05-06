Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стерлинг: Сейчас одна из самых низких точек в карьере
Игрок считает этот вызов ключевым
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер лондонского "Челси" Рахим Стерлинг прокомментировал текущее положение дел для себя в составе "аристократов":
“Лично для меня это одна из самых низких точек в карьере. Это может показаться немного странным, но это отличная возможность научиться. Раньше все было гладко – постоянно выигрываешь. Но иногда у тебя начинают лететь вещи.
Это вызов, которого я с нетерпением жду – хочу преодолеть и не скрываюсь от этого. Это только сделает меня сильнее. Такие вызовы – ключевые”, - сказал Стерлинг.
В этом сезоне на счету Рахима семь голов и три ассиста в 34 матчах за "Челси". Его контракт с командой действует до лета 2027 года.
Популярное сейчас
- В России подорвали автомобиль с пропагандистом-оккупантом. Ему оторвало ногу
- Виллиан рассказал, почему больше никогда не вернется в Бразилию
- Греческий интерес к Реброву, трансферы Брайтона для де Дзерби. Главные новости за 5 мая
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
- Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО