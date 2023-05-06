Манчестер Юнайтед принял окончательное решение на счет трансфера Вегхорста

"Манчестер Юнайтед" принял окончательное решение о возможном выкупе нападающего Ваута Вегхорста. 30-летний нидерландец выступает за команду на правах аренды.

Манкунианцы решили, что не будут оформлять полноценный трансфер. Вегхорст вернется в "Бернли", который вылетел в АПЛ.

"МЮ" планирует летом приобрести нового форварда, рассматриваются Харри Кейн, Виктор Осимхен, Рандаль Коло-Муани, Гонсалу Рамуш и Мохаммед Кудус.