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Манчестер Юнайтед принял окончательное решение на счет трансфера Вегхорста
Игрок вернется в "Бернли"
Twitter Manchester United
"Манчестер Юнайтед" принял окончательное решение о возможном выкупе нападающего Ваута Вегхорста. 30-летний нидерландец выступает за команду на правах аренды.
Манкунианцы решили, что не будут оформлять полноценный трансфер. Вегхорст вернется в "Бернли", который вылетел в АПЛ.
"МЮ" планирует летом приобрести нового форварда, рассматриваются Харри Кейн, Виктор Осимхен, Рандаль Коло-Муани, Гонсалу Рамуш и Мохаммед Кудус.
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