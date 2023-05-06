Кейн обошел Руни по забитым мячам в АПЛ

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн забил 209-й гол в английской Премьер-лиге в матче против "Кристал Пэлас". Благодаря этому голу нападающий обошел легенду "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни, у которого насчитывается 208 забитых мячей.

Рекордсменом турнира является Алан Ширер, у которого насчитывается 260 реализованных моментов за 441 матч.

Для того, чтобы забить 208 голов, Кейну понадобилось 317 матчей. В свою очередь Уэйн Руни сыграл в 491 матча перед тем, как достичь этой отметки.