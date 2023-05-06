  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Гюндоган может делать все
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Гюндоган может делать все

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Тренер Сити насыпал комплиментов своим подчиненным после домашней победы

Гвардиола: Гюндоган может делать все

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Коуч "Манчестер Сити" после победного матча 35 тура АПЛ против "Лидса" со счетом 2:1 дал интервью BBC, в котором не скрывал удовольствия от игры своих подчиненных:

"Мы сыграли исключительную игру. Команда очень хорошо владела мячом. Первый тайм был исключительным. Если говорить о втором тайме, то надо помнить, что мы сыграли три матча за шесть дней с большим психологическим давлением. После "Арсенала" мы были немного истощены, но продолжали играть против "Фулхэма" и "Вест Хэма" - сильных соперников. В конце игра могла закончиться уверенной победой благодаря пенальти. Но забили они, а не мы. В целом, команда играла очень, очень хорошо.

Я бы сказал, что это была комфортная игра для Гюндогана, потому что на него не сильно давили. Что я еще могу сказать? Он может делать все. Как опорный или атакующий полузащитник, он очень умный. Мы очень рады, что он у нас есть."

Также тренер "горожан" дал комментарии относительно игры Холанда:

"Сегодня Эрлинг мог забить два или три гола. Он играл невероятно хорошо, хорошо двигался и боролся за нас. Я люблю хвалить Холанда, когда он не забивает. То, что он дал пробить Илкаю пенальти, показывает его щедрость", - подытожил Пеп Гвардиола.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Ливерпуль - Брентфорд 1:0. Шестая подряд победа
yellow-arrow
Фрэнк Лэмпард: Я счастлив наконец-то победить
yellow-arrow
Салах сравнялся с Джеррадом по количеству голов в составе Ливерпуля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илкай Гюндоган Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bbc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде