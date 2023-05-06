Гвардиола: Гюндоган может делать все

Коуч "Манчестер Сити" после победного матча 35 тура АПЛ против "Лидса" со счетом 2:1 дал интервью BBC, в котором не скрывал удовольствия от игры своих подчиненных:

"Мы сыграли исключительную игру. Команда очень хорошо владела мячом. Первый тайм был исключительным. Если говорить о втором тайме, то надо помнить, что мы сыграли три матча за шесть дней с большим психологическим давлением. После "Арсенала" мы были немного истощены, но продолжали играть против "Фулхэма" и "Вест Хэма" - сильных соперников. В конце игра могла закончиться уверенной победой благодаря пенальти. Но забили они, а не мы. В целом, команда играла очень, очень хорошо.

Я бы сказал, что это была комфортная игра для Гюндогана, потому что на него не сильно давили. Что я еще могу сказать? Он может делать все. Как опорный или атакующий полузащитник, он очень умный. Мы очень рады, что он у нас есть."