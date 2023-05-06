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Гвардиола: Гюндоган может делать все
Тренер Сити насыпал комплиментов своим подчиненным после домашней победы
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Коуч "Манчестер Сити" после
"Мы сыграли исключительную игру. Команда очень хорошо владела мячом. Первый тайм был исключительным. Если говорить о втором тайме, то надо помнить, что мы сыграли три матча за шесть дней с большим психологическим давлением. После "Арсенала" мы были немного истощены, но продолжали играть против "Фулхэма" и "Вест Хэма" - сильных соперников. В конце игра могла закончиться уверенной победой благодаря пенальти. Но забили они, а не мы. В целом, команда играла очень, очень хорошо.
Я бы сказал, что это была комфортная игра для Гюндогана, потому что на него не сильно давили. Что я еще могу сказать? Он может делать все. Как опорный или атакующий полузащитник, он очень умный. Мы очень рады, что он у нас есть."
Также тренер "горожан" дал комментарии относительно игры Холанда:
"Сегодня Эрлинг мог забить два или три гола. Он играл невероятно хорошо, хорошо двигался и боролся за нас. Я люблю хвалить Холанда, когда он не забивает. То, что он дал пробить Илкаю пенальти, показывает его щедрость", - подытожил Пеп Гвардиола.
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