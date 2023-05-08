Юнайтед не дал гарантий де Хеа, что он будет основным голкипером после продления контракта

"Манчестер Юнайтед" не дал гарантию Давиду де Хеа в ходе переговоров о новом контракте, что он останется основным голкипером после продления контракта. Сторонам осталось согласовать последние детали.

Де Хеа подпишет контракт с сокрощением зарплаты, но на более длительный срок, чем текущая сделка, рассчитанная до конца сезона, с возможностью продления на год.

Сообщается, что будущая роль голкипера в команде будет зависеть от бюджета "МЮ" на летнее трансферное окно. Клуб следил за рекордсменом Лиги чемпионов Диогу Коштой из "Порту", а также за Давидом Райей из "Брэнтфорда". Позиция голкипера будет решаться по остаточнуму принципу, так как клубу важнее летом закрыть вопрос с нападающим.

В этом сезоне де Хеа провел за "Юнайтед" 53 матча, пропустил 57 голов и отстоял "на сухо" 23 поединка.