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Юнайтед не дал гарантий де Хеа, что он будет основным голкипером после продления контракта
Сделку заключат в скором времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" не дал гарантию Давиду де Хеа в ходе переговоров о новом контракте, что он останется основным голкипером после продления контракта. Сторонам осталось согласовать последние детали.
Де Хеа подпишет контракт с сокрощением зарплаты, но на более длительный срок, чем текущая сделка, рассчитанная до конца сезона, с возможностью продления на год.
Сообщается, что будущая роль голкипера в команде будет зависеть от бюджета "МЮ" на летнее трансферное окно. Клуб следил за рекордсменом Лиги чемпионов Диогу Коштой из "Порту", а также за Давидом Райей из "Брэнтфорда". Позиция голкипера будет решаться по остаточнуму принципу, так как клубу важнее летом закрыть вопрос с нападающим.
В этом сезоне де Хеа провел за "Юнайтед" 53 матча, пропустил 57 голов и отстоял "на сухо" 23 поединка.
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