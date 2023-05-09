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Игрокам Лидса серьезно урежут зарплату в случае вылета из АПЛ

Англия
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Данный пункт прописан в контракте футболистов

Игрокам Лидса серьезно урежут зарплату в случае вылета из АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Лидса" сократит зарплату игрокам, если команда вылетит из английской Премьер-лиги, сообщает The Athletic.

Согласно данным источника, в контракте футболистов есть пункт об уменьшении заработной платы. Речь идет о 50-60%. Если "павлины" вылетят в Чемпионшип, то ожидается масштабная распродажа, которая должна принести около 200 миллионов фунтов. Эти средства пойдут на перестройку коллектива.

После 35-ти туров "Лидс" с 30 очками занимает предпоследнее, 19-е место.

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В статье: Лидс Юнайтед
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Источник:
The Athletic

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