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Игрокам Лидса серьезно урежут зарплату в случае вылета из АПЛ
Данный пункт прописан в контракте футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Лидса" сократит зарплату игрокам, если команда вылетит из английской Премьер-лиги, сообщает The Athletic.
Согласно данным источника, в контракте футболистов есть пункт об уменьшении заработной платы. Речь идет о 50-60%. Если "павлины" вылетят в Чемпионшип, то ожидается масштабная распродажа, которая должна принести около 200 миллионов фунтов. Эти средства пойдут на перестройку коллектива.
После 35-ти туров "Лидс" с 30 очками занимает предпоследнее, 19-е место.
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