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Арсенал собирается предложить Рамсдейлу новый долгосрочный контракт

Англия
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В клубе хотят отблагодарить игрока за сезон

Арсенал собирается предложить Рамсдейлу новый долгосрочный контракт

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Голкипер "Арсенала" Аарон Рэмсдейл в скором времени получит предложение нового долгосрочного контракта. Клуб хочет вознаградить первого номера клуба за важнейшую роль в сезоне.

По текущему контракту остается ещё два года, но в клубе хотят закрепить сотрудничество. Также "гуннеры" хотят повысить вратарю зарплату – сейчас он получает 60 тысяч фунтов в неделю.

Рамсдейл имеет больше всех сухих матчей (13) в этом сезоне АПЛ после голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа (15).

В этом сезоне во всех турнирах Аарон провел за "Арсенал" 38 поединков, пропустил 42 мяча и 14 матчей отстоял "на сухо".

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В статье: Арсенал (Лондон) Аарон Рэмсдейл
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Источник:
espn.com

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