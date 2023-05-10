Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал собирается предложить Рамсдейлу новый долгосрочный контракт
В клубе хотят отблагодарить игрока за сезон
Фото: twitter.com/Arsenal
Голкипер "Арсенала" Аарон Рэмсдейл в скором времени получит предложение нового долгосрочного контракта. Клуб хочет вознаградить первого номера клуба за важнейшую роль в сезоне.
По текущему контракту остается ещё два года, но в клубе хотят закрепить сотрудничество. Также "гуннеры" хотят повысить вратарю зарплату – сейчас он получает 60 тысяч фунтов в неделю.
Рамсдейл имеет больше всех сухих матчей (13) в этом сезоне АПЛ после голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа (15).
В этом сезоне во всех турнирах Аарон провел за "Арсенал" 38 поединков, пропустил 42 мяча и 14 матчей отстоял "на сухо".
Популярное сейчас
- Стало известно, кто рассудит перенесенный матч Днепр-1 – Александрия
- Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
- "Буду забивать - вызовут". Вингер Шахтера хочет вернуться в сборную Украины
- АПЛ. Брайтон - Эвертон 1:5. Мастер-класс контратакующего футбола
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО