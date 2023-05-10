Арсенал собирается предложить Рамсдейлу новый долгосрочный контракт

Голкипер "Арсенала" Аарон Рэмсдейл в скором времени получит предложение нового долгосрочного контракта. Клуб хочет вознаградить первого номера клуба за важнейшую роль в сезоне.

По текущему контракту остается ещё два года, но в клубе хотят закрепить сотрудничество. Также "гуннеры" хотят повысить вратарю зарплату – сейчас он получает 60 тысяч фунтов в неделю.

Рамсдейл имеет больше всех сухих матчей (13) в этом сезоне АПЛ после голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа (15).

В этом сезоне во всех турнирах Аарон провел за "Арсенал" 38 поединков, пропустил 42 мяча и 14 матчей отстоял "на сухо".