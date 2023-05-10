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Байер может купить полузащитника Арсенала. Его жена хочет вернуться в Германию
"Гуннеры" не будут много просить
Faisal HQ / Автор неизвестен
"Байер" хочет купить полузащитника "Арсенала" Гранита Джаку. "Гуннеры" готовы отпустить 30-летнего швейцарца за 15 миллионов евро.
"Фармацевты" уже пытались совершить сделку прошлым летом, но "Арсенал" запрашивал 30 миллионов евро за трансфер и клубу из Леверкузена пришлось отказаться.
До конца контракта Джаки остался всего сезон и будущим летом "Арсенал" будет относится демократичнее к продаже завбека.
При этом жена Джаки, с которой он познакомился выступая за "Боруссию" Менхенгладбах, давно хочет вернуться в Германию.
В этом сезоне Джака провел за "Арсенал" 44 матча, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
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