Байер может купить полузащитника Арсенала. Его жена хочет вернуться в Германию

"Байер" хочет купить полузащитника "Арсенала" Гранита Джаку. "Гуннеры" готовы отпустить 30-летнего швейцарца за 15 миллионов евро.

"Фармацевты" уже пытались совершить сделку прошлым летом, но "Арсенал" запрашивал 30 миллионов евро за трансфер и клубу из Леверкузена пришлось отказаться.

До конца контракта Джаки остался всего сезон и будущим летом "Арсенал" будет относится демократичнее к продаже завбека.

При этом жена Джаки, с которой он познакомился выступая за "Боруссию" Менхенгладбах, давно хочет вернуться в Германию.

В этом сезоне Джака провел за "Арсенал" 44 матча, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.