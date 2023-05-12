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Тиаго Силва может покинуть Челси ближайшим летом

Англия
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Бразилец намерен досрочно прекратить сотрудничество с клубом

Тиаго Силва может покинуть Челси ближайшим летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Челси" Тиаго Силва покинет команду по окончании текущего сезона. Ранее капитан синих продлил контракт с лондонским клубом до лета 2024 года.

Однако как сообщает Globo Esporte, 38-летний футболист хочет досрочно прекратить сотрудничество с "аристократами", чтобы вернуться во "Флуминенсе" и завершить там карьеру.

Переход будет зависеть от договоренности Силвы с техническим директором "Челси" Кристофером Вивеллем. Окончательное решение будет принято после последнего, 38-го тура в АПЛ - 28 мая в матче против "Ньюкасла".

В текущем сезоне Силва провел 32 матча за лондонцев во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

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В статье: Тьяго Силва Флуминенсе (Бразилия) Челси (Лондон)
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Источник:
Globo Esporte

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