АПЛ. Лидс - Ньюкасл 2:2. Первое очко Эллардайса, но этого мало

Кто бы не был тренером “Лидса”, на “Элланд Роуд” всегда будут остросюжетные драмы и большие эмоции. Эллардайс набрал первое очко во главе “Лидса”, но его команда остается в зоне вылета. В этом матче было все, чего можно было ожидать от игры между двумя командами, которым есть что терять.

“Игра, от которой можно постареть на сто лет”, – пишет после финального свистка обозреватель The Athletic Фил Хей. И действительно, что это был увлекательный поединок для нейтральных болельщиков, но фанам “Лидса” не позавидуешь.

Их команда мощно начала матч, демонстрируя энергию и нацеленность на чужие ворота. Уже на седьмой минуте удалось забить гол. Бамфорд и Харрисон разобрались на левом фланге с Берном, Патрик выполнил подачу, ее готовы были замыкать и Родриго, и Маккенни, пробил испанец, сэйв Поупа, а на добивании сам остался Эйлинг.

“Лидс” продолжал атаковать и получил шанс удвоить свое преимущество. Жоэлинтон перестарался в своей штрафной в борьбе с Фирпо, и к точке подошел Бамфорд. Но форвард “Лидса” пробил слабо в угол, и Поуп смог вытащить его удар.

Не проходит и трех минут, как уже центрбек “Лидса” Вебер сбил в своей штрафной Исака, и уже право на пенальти получил “Ньюкасл”. Уилсон пробил безошибочно.

Эти три минуты стали большим психологическим ударом для “Лидса”, и так хорошо, как в первые двадцать минут, команда Эллардайса в матче уже не действовала.

“Ньюкасл”, следует сказать, тоже не был на высоте, но гости все равно рассчитывали на три очка. И они забили второй гол! Снова пенальти, в этот раз Фирпо в прыжке сыграл рукой, и Каллум Уилсон с 11 метров пробил точно.

A THIRD penalty of the game.



You can't argue with this...#LEENEW pic.twitter.com/2CEVJGst6C