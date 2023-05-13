АПЛ. Лидс - Ньюкасл 2:2. Первое очко Эллардайса, но этого мало

Кто бы не был тренером “Лидса”, на “Элланд Роуд” всегда будут остросюжетные драмы и большие эмоции. Эллардайс набрал первое очко во главе “Лидса”, но его команда остается в зоне вылета. В этом матче было все, чего можно было ожидать от игры между двумя командами, которым есть что терять.

“Игра, от которой можно постареть на сто лет”, – пишет после финального свистка обозреватель The Athletic Фил Хей. И действительно, что это был увлекательный поединок для нейтральных болельщиков, но фанам “Лидса” не позавидуешь.

Их команда мощно начала матч, демонстрируя энергию и нацеленность на чужие ворота. Уже на седьмой минуте удалось забить гол. Бамфорд и Харрисон разобрались на левом фланге с Берном, Патрик выполнил подачу, ее готовы были замыкать и Родриго, и Маккенни, пробил испанец, сэйв Поупа, а на добивании сам остался Эйлинг.

“Лидс” продолжал атаковать и получил шанс удвоить свое преимущество. Жоэлинтон перестарался в своей штрафной в борьбе с Фирпо, и к точке подошел Бамфорд. Но форвард “Лидса” пробил слабо в угол, и Поуп смог вытащить его удар.

Не проходит и трех минут, как уже центрбек “Лидса” Вебер сбил в своей штрафной Исака, и уже право на пенальти получил “Ньюкасл”. Уилсон пробил безошибочно.

Эти три минуты стали большим психологическим ударом для “Лидса”, и так хорошо, как в первые двадцать минут, команда Эллардайса в матче уже не действовала.

“Ньюкасл”, следует сказать, тоже не был на высоте, но гости все равно рассчитывали на три очка. И они забили второй гол! Снова пенальти, в этот раз Фирпо в прыжке сыграл рукой, и Каллум Уилсон с 11 метров пробил точно.

A THIRD penalty of the game.



You can't argue with this...#LEENEW pic.twitter.com/2CEVJGst6C — Mirror Football (@MirrorFootball) May 13, 2023

“Сороки” вскоре забили и третий мяч, но у Сен-Максимена зафиксировали офсайд. Пока Эдди Хау продолжал возмущаться, “Лидс” на ровном месте смог отыграться. У “белых” не было моментов, но помог стандарт. Бамфорду после углового не удалось пробить головой, но на добивании был Кристенсен, которому очень помог рикошет от Триппьера 2:2.

Капитан “Ньюкасла” имел перед финальным свистком шанс реабилитироваться за свою неудачливость. Фирпо, который не раз мог ранее получить вторую желтую, был удален за фол последней надежды, и “Ньюкасл” получил право на опасный штрафной. Но Триппьер пробил в стенку.

2:2 – “Ньюкасл” теряет очки во втором туре подряд, что не может не радовать “Ливерпуль”. “Лидс” остается третьим с конца. Остаются два матча, против “Вест Хэма” и “Тоттенхэма”, и в одном из них обязательно нужно победить, чтобы надеяться на спасение.

16 Premier League goals for the season for @CallumWilson! ????



Keep pushing, lads! ???? pic.twitter.com/HifpxFnt53 — Newcastle United FC (@NUFC) May 13, 2023

Чемпионат Англии, 36-й тур. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Ньюкасл” 2:2

Голы: Эйлинг 7, Кристенсен 79 – Уилсон 31 (пен.), Уилсон 69 (пен.)

На 28-й минуте Бамфорд не реализовал пенальти (вратарь)

“Лидс”: Роблес – Эйлинг, Кристенсен, Вебер, Фирпо – Маккенни, Кох, Гринвуд (Форшоу 46) – Родриго (Ааронсон 87), Бамфорд (Стрейк 90+2), Харрисон (Ньонто 64)

“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Уиллок (Андерсон 87), Гимарайнс, Жоэлинтон – Исак, Уилсон (Сен-Максимен 73), Альмирон (Гордон 73)

Предупреждения: Фирпо 59, Роблес 69, Ньонто 69, Бамфорд 90+2 – Гимарайнс 57, Уилсон 72

Удаление: Фирпо 90+1