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Не далеко от победы. Лидс - Ньюкасл 2:2. Обзор матча и видео голов
Лидс - Ньюкасл ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: leedsunited.com
"Лидс" и "Ньюкасл" сыграли матч в рамках 36 тура АПЛ. Хозяева имели шансы на победу, но не реализовали пенальти и привезли два в свои ворота.
Подопечные Эллардайса повели в счете на 7 минуте, отличился Эйлинг. На 28 минуте пенальти не реализовал Бамфорд. Почти сразу такой шанс предоставился "Ньюкаслу". Уилсон сравнял счет.
Во втором тайме команды снова обменялись голами, забили Кристенсен и форвард "сорок" реализовал еще один пенальти. Команды расписали боевую ничью.
Сейчас "Ньюкасл" может уступить свое место "Манчестер Юнайтед". Сороки на третьем месте 66-ю очками, "красные дьяволы" на 4. Но подопечные тен Гага еще играют свой матч.
"Лидс" занимает 18 строчку и борется за прописку в АПЛ.
Чемпионат Англии, 36-й тур
13 мая, Лидс, "Элланд Роуд"
Голы: Эйлинг 7, Кристенсен 79 - Уилсон 31 (пен.), Уилсон 69 (пен.)
Не реализованный пенальти: Бамфорд 28 (вратарь)
Удаление: Фирпо 90+1
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