Не далеко от победы. Лидс - Ньюкасл 2:2. Обзор матча и видео голов

"Лидс" и "Ньюкасл" сыграли матч в рамках 36 тура АПЛ. Хозяева имели шансы на победу, но не реализовали пенальти и привезли два в свои ворота.

Подопечные Эллардайса повели в счете на 7 минуте, отличился Эйлинг. На 28 минуте пенальти не реализовал Бамфорд. Почти сразу такой шанс предоставился "Ньюкаслу". Уилсон сравнял счет.

Во втором тайме команды снова обменялись голами, забили Кристенсен и форвард "сорок" реализовал еще один пенальти. Команды расписали боевую ничью.

Сейчас "Ньюкасл" может уступить свое место "Манчестер Юнайтед". Сороки на третьем месте 66-ю очками, "красные дьяволы" на 4. Но подопечные тен Гага еще играют свой матч.

"Лидс" занимает 18 строчку и борется за прописку в АПЛ.