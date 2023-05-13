Тренер Борнмута: Дебют Забарного - один из немногих позитивных моментов в игре с Пэлас

Главный тренер “Борнмута” Гари О’Нил остался доволен игрой Ильи Забарного в игре против “Кристал Пэлас” (0:2). Защитник сборной Украины впервые провел 90 минут в матче АПЛ.

“Он хорошо провел свой первый матч в Премьер-лиге. Для него это был большой вызов, “Кристал Пэлас” умеет атаковать. Но он показал свое качество, у Забарного были неплохие отрезки в этой игре.

Он действительно добавил, в этом нет сомнений. Дебют Забы – один из немногих позитивных моментов для нас в этой игре. Забарный играл хорошо, но команда в целом не была на своем уровне”, – сказал О’Нил клубной пресс-службе после матча.