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Тренер Борнмута: Дебют Забарного - один из немногих позитивных моментов в игре с Пэлас

Англия
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Украинский защитник провел хороший матч, считает О’Нил

Тренер Борнмута: Дебют Забарного - один из немногих позитивных моментов в игре с Пэлас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер “Борнмута” Гари О’Нил остался доволен игрой Ильи Забарного в игре против “Кристал Пэлас” (0:2). Защитник сборной Украины впервые провел 90 минут в матче АПЛ.

“Он хорошо провел свой первый матч в Премьер-лиге. Для него это был большой вызов, “Кристал Пэлас” умеет атаковать. Но он показал свое качество, у Забарного были неплохие отрезки в этой игре.

Он действительно добавил, в этом нет сомнений. Дебют Забы – один из немногих позитивных моментов для нас в этой игре. Забарный играл хорошо, но команда в целом не была на своем уровне”, – сказал О’Нил клубной пресс-службе после матча.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Борнмут Илья Забарный Гари О'Нил
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