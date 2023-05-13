Осечка на пути к ЛЧ. Специя - Милан 2:0. Обзор матча и видео голов

"Специя" принимала у себя "Милан" в рамках 35 тура Серии А. "Россонери" не смогли добыть важные очки для попадания в зону Лиги Чемпионов.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Во втором на 75 счет открыл Висневски. Через 10 минут его удвоил Эспозито.

Виктор Коваленко вышел на замену на 93-ой минуте, но времени повлиять на результат было мало.

"Специя" не побеждала в восьми предыдущих матчах Серии А, в предыдущих пяти набрала лишь одно очко. Также "орлята" переигрывают "Милан" во втором круге третий сезон подряд.

Сейчас "россонери" занимают 5-ю строчку в чемпионате и имеют у себя на счету 61 балл. "Специя" борется за выживание. Команда занимает 18 место с 30-ю очками.