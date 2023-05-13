Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Осечка на пути к ЛЧ. Специя - Милан 2:0. Обзор матча и видео голов
Специя - Милан ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.05.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: acspezia.com
"Специя" принимала у себя "Милан" в рамках 35 тура Серии А. "Россонери" не смогли добыть важные очки для попадания в зону Лиги Чемпионов.
Первый тайм прошел без забитых мячей. Во втором на 75 счет открыл Висневски. Через 10 минут его удвоил Эспозито.
Виктор Коваленко вышел на замену на 93-ой минуте, но времени повлиять на результат было мало.
"Специя" не побеждала в восьми предыдущих матчах Серии А, в предыдущих пяти набрала лишь одно очко. Также "орлята" переигрывают "Милан" во втором круге третий сезон подряд.
Сейчас "россонери" занимают 5-ю строчку в чемпионате и имеют у себя на счету 61 балл. "Специя" борется за выживание. Команда занимает 18 место с 30-ю очками.
Серия А. 35-й тур
13 мая, Специя. "Альберто Пикко"
Голы: Висневски 75, Эспозито 85
Популярное сейчас
- Шахтер отрывается от Днепра-1, Черноморец уже девятый. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Шовковский: Решение по дисквалификации Ваната пока на словах, но документа мы еще не видели
- Динамо - Черноморец 2:3. Обзор матча и видео голов
- Динамо примет Черноморец, Барса должна стать чемпионом. Расписание футбола на 8-14 мая
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО