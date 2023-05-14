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Лидс пожизненно дисквалифицировал болельщика, напавшего на тренера Ньюкасла
Инцидент произошел в матче 36-го тура АПЛ
Фото: TEAMtalk
"Лидс" пожизненно дисквалифицировал болельщика, напавшего на главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау во время матча 36-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:2.
"Лидс" может подтвердить, что после инцидента во время сегодняшнего матча с "Ньюкаслом" был произведен арест, а также выдан пожизненный запрет на посещение матчей", - приводится заявление клуба на официальном сайте.
Напомним, прямо во время матча болельщик смог выйти в техническую зону "Ньюкасла", после чего толкнул главного тренера команды соперника.
Сейчас "Лидс" занимает 18 место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 31 очко. "Ньюкасл" находится на третьем месте, набрав 66 очков.
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