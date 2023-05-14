Лидс пожизненно дисквалифицировал болельщика, напавшего на тренера Ньюкасла

"Лидс" пожизненно дисквалифицировал болельщика, напавшего на главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау во время матча 36-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:2.

"Лидс" может подтвердить, что после инцидента во время сегодняшнего матча с "Ньюкаслом" был произведен арест, а также выдан пожизненный запрет на посещение матчей", - приводится заявление клуба на официальном сайте.

Напомним, прямо во время матча болельщик смог выйти в техническую зону "Ньюкасла", после чего толкнул главного тренера команды соперника.

Сейчас "Лидс" занимает 18 место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 31 очко. "Ньюкасл" находится на третьем месте, набрав 66 очков.