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Брайтон подпишет полузащитника Боруссии Дортмунд
Это станет третьим подписанием для "чаек"
bundesliga
"Брайтон" еще до старта трансферного окна пытается найти варианты усиления команды. На этот раз "чайки" приблизились к устной договоренности с "Боруссией" Дортмунд о подписании Махмуда Дахуда на правах свободного агента, об этом в своем твиттере сообщил Фабрицио Романо.
Это станет третьим подписанием после Жоао Педро и Милнера, с которыми "альбионцы" договорились ранее.
Махмуд Дахуд выступает за дортмундский клуб с 2017 года, перейдя из "Боруссии" Мюнхенгладбах за 12 миллионов. В этом сезоне полузащитник сыграл 10 матчей за "черно-желтых" и забил 1 мяч.
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