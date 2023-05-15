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Забитцер выбыл до конца сезона. Скорее всего он вернется к футболе уже в Баварии

Англия
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Третья травма в составе "МЮ" за полсезона

Забитцер выбыл до конца сезона. Скорее всего он вернется к футболе уже в Баварии

Фото: Manchester United

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Марсель Забитцер не поможет "Манчестер Юнайтед" в конце сезона. У австрийского полузащитника травма колена.

Клуб сообщил на сайте, что полузащитник пропустит остаток сезона.

Забитцер пропустил матч с "Вулверхэмптоном". Полузащитник чувствовал дискомфорт в колене после выхода на замену в матче с "Вест Хэмом" (0:1).

Забитцера арендовали из "Баварии" зимой. Полузащитник успел выйти на поле 18 раз и забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 20 миллионов евро.

Игрок отправится назад в "Баварию" по окончанию сезона.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
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Источник:
manutd.com

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