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Забитцер выбыл до конца сезона. Скорее всего он вернется к футболе уже в Баварии
Третья травма в составе "МЮ" за полсезона
Фото: Manchester United
Марсель Забитцер не поможет "Манчестер Юнайтед" в конце сезона. У австрийского полузащитника травма колена.
Клуб сообщил на сайте, что полузащитник пропустит остаток сезона.
Забитцер пропустил матч с "Вулверхэмптоном". Полузащитник чувствовал дискомфорт в колене после выхода на замену в матче с "Вест Хэмом" (0:1).
Забитцера арендовали из "Баварии" зимой. Полузащитник успел выйти на поле 18 раз и забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 20 миллионов евро.
Игрок отправится назад в "Баварию" по окончанию сезона.
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