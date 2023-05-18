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Де Брюйне сказал заткнуться Гвардиоле после замечания в свою сторону. Сити вел с Реалом 2:0
После замены бельгиец и Пеп крепко обнялись
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кевин Де Брюйне эмлционально отреагировал на замечание со стороны главного тренера "Ман Сити" Пепа Гвардиолы. Бельгиец крикнул менеджеру "Заткнись!".
Эпизод произошел в начале второго тайма. Де Брюйне не отдал пас открывшемуся Джеку Грилишу и потерял мяч. Пеп говорил футболисту дать пас, а после потери эмоционально отреагировал на неудачные действия Кевина. Бельгиец ответил "Заткнись!".
После замены Кевина игрок и тренер крепко обнялись.
Пеп прокомментировал момент так:
"При счете 2:0 мы очень торопились. Сразу после перерыва Гюндоган потерял мяч, Кевин сделал три передачи, которые не были нужны. Мы слишком спешили, когда нужно было делать наоборот.
Но это нормально. Дело близится к концу, ты спешишь, хотя в целом мы провели выдающийся матч", - сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.
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