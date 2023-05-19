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Фанат зря рвал билет. В Англии команда устроила невероятный камбэк после поражения 0:4 в 1-й игре
В любимую команду надо верить до конца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шеффилд Уэнсдей" вышел в финал плей-офф за выход в Чемпионшип в английской Лиге 1, переиграв по сумме двух матчей "Питерборо Юнайтед". В первой игре в гостях "совы" проиграли со счетом 0:4. А дома они вырвали победу - 5:1.
Основное время завершилось победой хозяев и встреча перешла в овертайм, где команды забили еще по голу. Интересно, что "Шеффилд" забил 4-й гол на восьмой добавленной ко второму тайму минуте. В серии пенальти "совы" победили со счетом 5:3.
В финале плей-офф за выход в Чемпионшип "Шеффилд" встретится с победителем пары "Барнсли" - "Болтон Уондерерз". Первый матч завершился вничью (1:1), а ответный пройдет сегодня, 19 мая.
Один из болельщиков "Шеффилд Уэнсдей" настолько не верил в камбек своей команды, что перед тем как идти на игру он порвал свой билет на камеру. Заметим, что после 11-ти метровых ударов фанаты "сов" прорвались на поле, чтобы отпраздновать успех с футболистами. В этой толпе мог быть и этот фанат.
Biggest mistake in football history from this Sheffield Wednesday fan? ????— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) May 18, 2023
This was after the first leg 4-0 down… pic.twitter.com/szKpKRIPrj
Sheffield Wednesdey había perdido 4-0 en la ida de SF de playoffs para subir a Championship???????? vs. Peterborough United. Hoy jugó la vuelta. Empató a los 98. Otra vez abajo por un gol en contra a los 105. Selló el 5-1 a los 112. Ganó en penales. FÚTBOL. ⚽❤️pic.twitter.com/PR9Q769vhZ— VarskySports (@VarskySports) May 18, 2023
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