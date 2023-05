Фанат зря рвал билет. В Англии команда устроила невероятный камбэк после поражения 0:4 в 1-й игре

"Шеффилд Уэнсдей" вышел в финал плей-офф за выход в Чемпионшип в английской Лиге 1, переиграв по сумме двух матчей "Питерборо Юнайтед". В первой игре в гостях "совы" проиграли со счетом 0:4. А дома они вырвали победу - 5:1.

Основное время завершилось победой хозяев и встреча перешла в овертайм, где команды забили еще по голу. Интересно, что "Шеффилд" забил 4-й гол на восьмой добавленной ко второму тайму минуте. В серии пенальти "совы" победили со счетом 5:3.

В финале плей-офф за выход в Чемпионшип "Шеффилд" встретится с победителем пары "Барнсли" - "Болтон Уондерерз". Первый матч завершился вничью (1:1), а ответный пройдет сегодня, 19 мая.

Один из болельщиков "Шеффилд Уэнсдей" настолько не верил в камбек своей команды, что перед тем как идти на игру он порвал свой билет на камеру. Заметим, что после 11-ти метровых ударов фанаты "сов" прорвались на поле, чтобы отпраздновать успех с футболистами. В этой толпе мог быть и этот фанат.

