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Нужен не только нападающий. Тен Хаг определил еще одну ключевую позицию, которую должен укрепить МЮ летом
“Манкунианцы” снова будут тратить
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Юнайтед” уже планирует следующий сезон. Важной его частью является удачное трансферное окно.
Как сообщает Фабрицио Романо приобретение центрального нападающего – это основная цель "манкунианцев" летом. Однако также тен Хаг хочет укрепить еще одну позицию.
Речь идет о центральном полузащитнике. Нидерландец считает, что эта позиция в МЮ нуждается в усилении.
Потенциальный трансфер рассматривается независимо от судьбы Марселя Забитцера в составе "манкунианцев". Напомним, что его аренда из "Баварии" подходит к концу в июне.
Отметим, что во время первого сезона тен Хага в МЮ клуб потратил на трансферы более 240 миллионов евро. Самым дорогим приобретением стал бразильский вингер Антони, за которого заплатили 95 млн евро.
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