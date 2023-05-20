Нужен не только нападающий. Тен Хаг определил еще одну ключевую позицию, которую должен укрепить МЮ летом

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” уже планирует следующий сезон. Важной его частью является удачное трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо приобретение центрального нападающего – это основная цель "манкунианцев" летом. Однако также тен Хаг хочет укрепить еще одну позицию.

Речь идет о центральном полузащитнике. Нидерландец считает, что эта позиция в МЮ нуждается в усилении.

Потенциальный трансфер рассматривается независимо от судьбы Марселя Забитцера в составе "манкунианцев". Напомним, что его аренда из "Баварии" подходит к концу в июне.

Отметим, что во время первого сезона тен Хага в МЮ клуб потратил на трансферы более 240 миллионов евро. Самым дорогим приобретением стал бразильский вингер Антони, за которого заплатили 95 млн евро.