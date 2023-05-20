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Фирмино - об уходе из Ливерпуля: Пришло время двигаться дальше

Англия
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Нападающий продолжит карьеру в другом клубе

Фирмино - об уходе из Ливерпуля: Пришло время двигаться дальше

Фото: Rousing The Kop

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино высказался о решении покинуть английский клуб по окончании текущего сезона.

"К сожалению, пришло время двигаться дальше. Цикл здесь закончен, и я понимаю, что пришло время уходить. Я очень горжусь всем, что я сделал здесь, чего мы достигли вместе, и той прекрасной историей, которую мы создали вместе. Это было абсолютно невероятно. Мы оставляем великое наследие.

Меня считают олицетворением команды? Это честь. Это делает меня счастливым. Покидаю клуб легендой "Ливерпуля"? Меня это устраивает.

Игра вместе с Салахом и Мане? Иногда я получаю больше удовольствия от голевых передач, чем от того, что сам забиваю. Играть бок о бок с этими двумя парнями, топ-игроками, было честью и удовольствием для меня", - говорит игрок.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Роберто Фирмино
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Источник:
Daily Mail

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