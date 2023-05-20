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Борнмут - Ман Юнайтед 0:1. Полный матч Забарного. Видео обзор матча
"Красные дьяволы" закрепились в ТОП-4
Twitter Manchester United
В рамках 37-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед минимально на выезде Борнмут. Победу "красным дьявлом" принес гол Каземиро - бразильский опорник отличился голом на 9-й минуте. В стартовом составе "вишневых" на эту игру вышел Илья Забарный. В итоге украинский защитник отыграл полный поединок. После этого тура "МЮ" закрепился на 4-й позиции в турнирной таблице АПЛ (благодаря ничьей "Ливерпуля" в параллельном матче с "Астон Виллой"). В свою очередь, "Борнмут" расположился на 14-й позиции.
Английская Премьер-лига, 37-й тур
"Виталити Стедиум" (Борнмут)
Гол: Каземиро 9
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