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Ноттингем Форест избежал вылета в Чемпионшип
Большое достижение Стива Купера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Победив “Арсенал” в матче 37-го тура “Ноттингем Форест” не только сделал “Манчестер Сити” чемпионом, но и гарантировал себе участие в Премьер-лиге в следующем сезоне.
“Форест” стал недосягаемым для семнадцатого “Эвертона” и девятнадцатого “Лестера”. Теоретически “Ноттингем Форест” еще может оказаться позади “Лидса”.
Главный тренер “Ноттингем Фореста” Стив Купер был не раз на грани увольнения по ходу сезона, но владелец “Фореста” Евангелос Маринакис все же решил не трогать 43-летнего тренера, отправив в отставку по ходу сезона двух спортивных директоров.
Купер принял “Ноттингем Форест” в сентября прошлого года, когда команда была на последнем месте в Чемпионшипе. Благодаря его работе “Форест” пробил в плей-офф Чемпионшипа, где обыграл “Хаддерсфилд Таун” в финале.
Летом состав “Фореста” изменился до неузнаваемости, зимой на “Сити-Граунд” появилось еще несколько футболистов, всего за два трансферных окна “Ноттингем Форест” подписал 27 новичков.
Куперу удалось в таких условиях слепить из команды одно целое. Кроме того, для “Ноттингем Форест” стал для настоящей крепостью “Сити-Граунд” – “Форест” на своем поле взял 30 из 37 своих очков.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|35
|27
|4
|4
|92-31
|+61
|85
|2
|"Арсенал"
|37
|25
|6
|6
|83-43
|+40
|81
|3
|"Ньюкасл"
|36
|19
|12
|5
|67-32
|+35
|69
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|36
|21
|6
|9
|52-41
|+11
|69
|5
|"Ливерпуль"
|37
|19
|9
|9
|71-43
|+28
|66
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|35
|17
|7
|11
|67-49
|+18
|58
|7
|"Астон Вилла"
|37
|17
|7
|13
|49-45
|+4
|58
|8
|"Тоттенхэм"
|37
|17
|6
|14
|66-62
|+4
|57
|9
|"Брентфорд"
|37
|14
|14
|9
|57-46
|+11
|56
|10
|"Фулхэм"
|37
|15
|7
|15
|54-51
|+3
|52
|11
|"Кристал Пэлас"
|37
|11
|11
|15
|39-48
|-9
|44
|12
|"Челси"
|35
|11
|10
|14
|36-41
|-5
|43
|13
|"Вулверхэмптон"
|37
|11
|8
|18
|31-53
|-22
|41
|14
|"Борнмут"
|37
|11
|6
|20
|37-70
|-33
|39
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|10
|7
|19
|38-52
|-14
|37
|16
|"Ноттингем Форест"
|37
|9
|10
|18
|37-67
|-30
|37
|17
|"Эвертон"
|37
|7
|12
|18
|33-57
|-24
|33
|18
|"Лидс Юнайтед"
|36
|7
|10
|19
|46-71
|-25
|31
|19
|"Лестер Сити"
|36
|8
|6
|22
|49-67
|-18
|30
|20
|"Саутгемптон"
|36
|6
|6
|24
|31-66
|-35
|24
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