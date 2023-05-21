Каррагер: Когда еще мы увидим, что за десять матчей до конца сезона Арсенал будет так опережать конкурентов?

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался о лондонском "Арсенале", который лидировал в таблице английской Премьер-лиги значительную часть сезона, но на финише выбыл из борьбы:

"Когда вы смотрите на стартовый состав "Арсенала", он не так уж далёк от уровня "Манчестер Сити", они играют в похожем стиле. Но Сака сыграл в каждой игре, и он сыграл в каждой игре в прошлом сезоне. Некоторые из ваших лучших игроков не могут выходить на поле всё время.

Кевин Де Брёйне не играет в каждом матче за "Манчестер Сити", и для меня он, вероятно, был лучшим игроком в Премьер-лиге за последние четыре или пять лет.

Но самое большое разочарование "Арсенала" в том, что во второй половине сезона произошёл сильный спад. Мы не можем это отрицать. У "Арсенала" было 50 очков в середине сезона. Знаете, в любом сезоне вам нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть титул прямо сейчас, соперничая с "Сити".

Если посмотреть назад и подумать: как часто "Арсенал" будет опережать конкурентов на восемь очков за 10 игр до конца? Это была потрясающая позиция, и они её упустили, мы не можем это отрицать", - сказал Каррагер.