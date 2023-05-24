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Холанд считает, что этот сезон мог бы сложиться для него лучше

Англия
(2 голосов)

Совершенству нет предела?

Холанд считает, что этот сезон мог бы сложиться для него лучше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд оценил свой первый сезон в составе "горожан".

– Что вы чувствуете после победы в АПЛ?

– Это моменты, которые я запомню на всю жизнь. Мы сражались изо всех сил, и, если честно, я не знаю, что сказать.

– Чувствуете ли вы особую связь с болельщиками?

– Да, она на самом деле особенная. Сегодня я просто хочу наслаждаться. Завоевать этот титул с этими игроками и этим клубом — особый момент. Без этого клуба и этих партнеров по команде это было бы невозможно. Это невероятно.

– Мог ли сезон сложиться для вас лучше?

– Да, конечно. Но в своем дебютном сезоне я забил 36 голов, мы завоевали один титул и сейчас нам предстоит сыграть в двух финалах, - рассказал Холанд.

В текущем розыгрыше АПЛ норвежец забил 36 голов и сделал 7 результативных передач.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
AS

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