Холанд считает, что этот сезон мог бы сложиться для него лучше

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд оценил свой первый сезон в составе "горожан".

– Что вы чувствуете после победы в АПЛ?

– Это моменты, которые я запомню на всю жизнь. Мы сражались изо всех сил, и, если честно, я не знаю, что сказать.

– Чувствуете ли вы особую связь с болельщиками?

– Да, она на самом деле особенная. Сегодня я просто хочу наслаждаться. Завоевать этот титул с этими игроками и этим клубом — особый момент. Без этого клуба и этих партнеров по команде это было бы невозможно. Это невероятно.

– Мог ли сезон сложиться для вас лучше?

– Да, конечно. Но в своем дебютном сезоне я забил 36 голов, мы завоевали один титул и сейчас нам предстоит сыграть в двух финалах, - рассказал Холанд.

В текущем розыгрыше АПЛ норвежец забил 36 голов и сделал 7 результативных передач.