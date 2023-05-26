Клуб украинца в АПЛ контактировал с экс-тренером Шахтера

В "Эвертоне" ищут нового тренера, если по итогам сезона не будет продолжено сотрудничество с Шоной Дайчем.

Как сообщает Record Sport, представители "ирисок" уже провели первоначальные переговоры с наставником "Ботафого" Луишем Каштру. Его действующий контракт с бразильским клубом действуеи до конца 2023 года.

В Украине Каштру известен по работе с "Шахтером". Португалец возглавлял донецкий клуб с 2019 по 2021 год. Под его руководством "горняки" выигрывали чемпионат Украины в сезоне-2019/20, а также доходили до полуфинала Лиги Европы.

"Эвертон" идет на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, опережая "Лестер" и "Лидс" из зоны вылета на 2 балла за тур до финиша. Напомним, в составе английской команды играет украинец Виталий Миколенко.