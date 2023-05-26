  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клуб украинца в АПЛ контактировал с экс-тренером Шахтера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб украинца в АПЛ контактировал с экс-тренером Шахтера

Англия
(1 голосов)

У Виталия Миколенко, возможно, будет новый коуч

Клуб украинца в АПЛ контактировал с экс-тренером Шахтера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В "Эвертоне" ищут нового тренера, если по итогам сезона не будет продолжено сотрудничество с Шоной Дайчем.

Как сообщает Record Sport, представители "ирисок" уже провели первоначальные переговоры с наставником "Ботафого" Луишем Каштру. Его действующий контракт с бразильским клубом действуеи до конца 2023 года.

В Украине Каштру известен по работе с "Шахтером". Португалец возглавлял донецкий клуб с 2019 по 2021 год. Под его руководством "горняки" выигрывали чемпионат Украины в сезоне-2019/20, а также доходили до полуфинала Лиги Европы.

"Эвертон" идет на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, опережая "Лестер" и "Лидс" из зоны вылета на 2 балла за тур до финиша. Напомним, в составе английской команды играет украинец Виталий Миколенко.

По теме
yellow-arrow
Битва Шахтера с Днепром-1, завершение АПЛ и Бундеслиги. Расписание футбола на 26-28 мая
yellow-arrow
"Этому нет оправданий". Салах – о непопадании Ливерпуля в Лигу чемпионов
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ботафого (Рио-де-Жанейро) Эвертон (Ливерпуль) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Record Sport

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде