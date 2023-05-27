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Холанд – о выборе между Роналду и Месси: Поскольку левая нога у меня неплохая, я выберу правую ногу Криштиану

Англия
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Игрок объяснил свой выбор

Холанд – о выборе между Роналду и Месси: Поскольку левая нога у меня неплохая, я выберу правую ногу Криштиану

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что взял бы правую ногу у Криштиану Роналду, а не левую Лионеля Месси.

"Сложный вопрос. Поскольку левая нога у меня и так неплохая, я выберу правую ногу Криштиану", - сказал Холанд в эфире подкаста Rio Ferdinand Presents LIVE.

Эрлинг Холанд забил 52 гола и совершил 9 ассистов в 51 матче за "Манчестер Сити" во всех турнирах. В сезоне-2022-2023, который стал для 22-летнего норвежца дебютным за "горожан", форвард был признан лучшим футболистом АПЛ.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Rio Ferdinand Presents LIVE

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