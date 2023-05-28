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Последний тур АПЛ. Одно место на троих в подвале таблицы, Эмери рвется к еврокубкам
Эвертон, Лестер и Лидс определят последнего участника на вылет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем туре Бундеслиги 2022/23 не было ни одного проходного матча. Каждая из девяти игр так или иначе влияла на борьбу за выживание, положение команд в еврокубковой зоне, и конечно же чемпионскую гонку, которая длилась до последней секунды в Дортмунде.
В Премьер-лиге последний тур получится менее остросюжетным. “Манчестер Сити” точно останется на первом месте, “Арсенал” на втором, “Манчестер Юнайтед” и “Ньюкасл” точно будут в Лиге чемпионов, а “Ливерпуль” (пятый) и “Брайтон” (шестой) – в групповом раунде Лиги Европы. “Саутгемптон” уже не сможет подняться выше двадцатого места, а “Челси” останется во втором десятке, и станет всего лишь третьей командой Западного Лондона (после “Брентфорда” и “Фулхэма”).
Остается узнать только, кто присоединится к “Саутгемптону” и вылетит в Чемпионшип, под вопросом и представитель Англии в отборочном раунде Лиги конференций. Только пять из десяти матчей имеют существенное турнирное значение.
Борьба за выживание
Из трех команд: “Эвертон”, “Лестер” и “Лидс” – спасется только одна. Все они играют в последнем туре на своем поле. “Эвертон” против “Борнмута”, “Лестер” против “Вест Хэма”, “Лидс” против “Тоттенхэма”.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|17
|"Эвертон"
|37
|7
|12
|18
|33-57
|-24
|33
|18
|"Лестер Сити"
|37
|8
|7
|22
|49-67
|-18
|31
|19
|"Лидс Юнайтед"
|37
|7
|10
|20
|47-74
|-27
|31
|20
|"Саутгемптон"
|37
|6
|6
|25
|32-69
|-37
|24
“Эвертон” спасется, если…
- Выиграет у “Борнмута”.
- Сыграет вничью с “Борнмутом”, и “Лестер” не выиграет свой матч, и “Лидс” не выиграет свой с разнице в три мяча и больше.
- Проиграет “Борнмуту”, но “Лестер” и “Лидс” тоже уступят в своих матчах.
Шансы на спасение (прогноз Opta) – 80%
“Лестер” спасется, если…
- Выиграет у “Вест Хэма”, а “Эвертон” свой матч – нет.
Шансы на спасение – 17%
“Лидс” спасется, если…
- Выиграет у “Тоттенхэма”, и “Эвертон” проиграет, и “Лестер” не выиграет свой матч или
- Выиграет у “Тоттенхэма” с разницей в три мяча и больше, и “Эвертон” сыграет вничью, а “Лестер” не выиграет свой матч.
Шансы на спасение – 3%
Борьба за Лигу конференций
Специалист по еврокубкам Унаи Эмери близок к тому, чтобы вывести свою команду в Лигу конференций – его “Астон Вилла” опережает восьмой “Тоттенхэм” на одно очко. Однако в последнем туре у “Виллы” в соперниках будет “Брайтон”, а “шпоры” будут играть с предпоследним “Лидсом”.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|7
|"Астон Вилла"
|37
|17
|7
|13
|49-45
|+4
|58
|8
|"Тоттенхэм"
|37
|17
|6
|14
|66-62
|+4
|57
|9
|"Брентфорд"
|37
|14
|14
|9
|57-46
|+11
|56
“Астон Вилла” займет седьмое место, если…
- Выиграет у “Брайтона” или
- Сыграет вничью с “Брайтоном”, и “Тоттенхэм” и “Брентфорд” не выиграют свои матчи или
- Проиграет “Брайтону”, и “Тоттенхэм” и “Брентфорд” тоже проиграют.
Шансы на Лигу конференций (прогноз Opta) – 66%
“Тоттенхэм” займет седьмое место, если…
- Выиграет у “Лидса”, а “Астон Вилла” – нет или
- Сыграет вничью с “Лидсом”, и “Астон Вилла” проиграет, и “Брентфорд” не выиграет
Шансы на Лигу конференций – 26%
“Брентфорд” займет седьмое место, если
- Выиграет у “Манчестер Сити”, и “Астон Вилла” и “Тоттенхэм” не выиграют свои матчи.
Шансы на Лигу конференций – 8%
Расписание 38-го тура. Все матчи начнутся в 18:30.
- “Арсенал” – “Вулверхэмптон”
- “Астон Вилла” – “Брайтон”
- “Брентфорд” – “Манчестер Сити”
- “Челси” – “Ньюкасл”
- “Кристал Пэлас” – “Ноттингем Форест”
- “Эвертон” – “Борнмут”
- “Лидс” – “Тоттенхэм”
- “Лестер” – “Вест Хэм”
- “Манчестер Юнайтед” – “Фулхэм”
- “Саутгемптон” – “Ливерпуль”
Полная таблица перед последним туром
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|28
|5
|4
|94-32
|+62
|89
|2
|"Арсенал"
|37
|25
|6
|6
|83-43
|+40
|81
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|22
|6
|9
|56-42
|+14
|72
|4
|"Ньюкасл"
|37
|19
|13
|5
|67-32
|+35
|70
|5
|"Ливерпуль"
|37
|19
|9
|9
|71-43
|+28
|66
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|18
|8
|11
|71-51
|+20
|62
|7
|"Астон Вилла"
|37
|17
|7
|13
|49-45
|+4
|58
|8
|"Тоттенхэм"
|37
|17
|6
|14
|66-62
|+4
|57
|9
|"Брентфорд"
|37
|14
|14
|9
|57-46
|+11
|56
|10
|"Фулхэм"
|37
|15
|7
|15
|54-51
|+3
|52
|11
|"Кристал Пэлас"
|37
|11
|11
|15
|39-48
|-9
|44
|12
|"Челси"
|37
|11
|10
|16
|37-46
|-9
|43
|13
|"Вулверхэмптон"
|37
|11
|8
|18
|31-53
|-22
|41
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|11
|7
|19
|41-53
|-12
|40
|15
|"Борнмут"
|37
|11
|6
|20
|37-70
|-33
|39
|16
|"Ноттингем Форест"
|37
|9
|10
|18
|37-67
|-30
|37
|17
|"Эвертон"
|37
|7
|12
|18
|33-57
|-24
|33
|18
|"Лестер Сити"
|37
|8
|7
|22
|49-67
|-18
|31
|19
|"Лидс Юнайтед"
|37
|7
|10
|20
|47-74
|-27
|31
|20
|"Саутгемптон"
|37
|6
|6
|25
|32-69
|-37
|24
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