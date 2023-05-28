Последний тур АПЛ. Одно место на троих в подвале таблицы, Эмери рвется к еврокубкам

В последнем туре Бундеслиги 2022/23 не было ни одного проходного матча. Каждая из девяти игр так или иначе влияла на борьбу за выживание, положение команд в еврокубковой зоне, и конечно же чемпионскую гонку, которая длилась до последней секунды в Дортмунде.

В Премьер-лиге последний тур получится менее остросюжетным. “Манчестер Сити” точно останется на первом месте, “Арсенал” на втором, “Манчестер Юнайтед” и “Ньюкасл” точно будут в Лиге чемпионов, а “Ливерпуль” (пятый) и “Брайтон” (шестой) – в групповом раунде Лиги Европы. “Саутгемптон” уже не сможет подняться выше двадцатого места, а “Челси” останется во втором десятке, и станет всего лишь третьей командой Западного Лондона (после “Брентфорда” и “Фулхэма”).

Остается узнать только, кто присоединится к “Саутгемптону” и вылетит в Чемпионшип, под вопросом и представитель Англии в отборочном раунде Лиги конференций. Только пять из десяти матчей имеют существенное турнирное значение.

Борьба за выживание

Из трех команд: “Эвертон”, “Лестер” и “Лидс” – спасется только одна. Все они играют в последнем туре на своем поле. “Эвертон” против “Борнмута”, “Лестер” против “Вест Хэма”, “Лидс” против “Тоттенхэма”.

# Команда И В Н П М РМ О 17 "Эвертон" 37 7 12 18 33-57 -24 33 18 "Лестер Сити" 37 8 7 22 49-67 -18 31 19 "Лидс Юнайтед" 37 7 10 20 47-74 -27 31 20 "Саутгемптон" 37 6 6 25 32-69 -37 24

“Эвертон” спасется, если…

Выиграет у “Борнмута”.

Сыграет вничью с “Борнмутом”, и “Лестер” не выиграет свой матч, и “Лидс” не выиграет свой с разнице в три мяча и больше.

Проиграет “Борнмуту”, но “Лестер” и “Лидс” тоже уступят в своих матчах.

Шансы на спасение (прогноз Opta) – 80%

“Лестер” спасется, если…

Выиграет у “Вест Хэма”, а “Эвертон” свой матч – нет.

Шансы на спасение – 17%

“Лидс” спасется, если…

Выиграет у “Тоттенхэма”, и “Эвертон” проиграет, и “Лестер” не выиграет свой матч или

Выиграет у “Тоттенхэма” с разницей в три мяча и больше, и “Эвертон” сыграет вничью, а “Лестер” не выиграет свой матч.

Шансы на спасение – 3%

Борьба за Лигу конференций

Специалист по еврокубкам Унаи Эмери близок к тому, чтобы вывести свою команду в Лигу конференций – его “Астон Вилла” опережает восьмой “Тоттенхэм” на одно очко. Однако в последнем туре у “Виллы” в соперниках будет “Брайтон”, а “шпоры” будут играть с предпоследним “Лидсом”.

# Команда И В Н П М РМ О 7 "Астон Вилла" 37 17 7 13 49-45 +4 58 8 "Тоттенхэм" 37 17 6 14 66-62 +4 57 9 "Брентфорд" 37 14 14 9 57-46 +11 56

“Астон Вилла” займет седьмое место, если…

Выиграет у “Брайтона” или

Сыграет вничью с “Брайтоном”, и “Тоттенхэм” и “Брентфорд” не выиграют свои матчи или

Проиграет “Брайтону”, и “Тоттенхэм” и “Брентфорд” тоже проиграют.

Шансы на Лигу конференций (прогноз Opta) – 66%

“Тоттенхэм” займет седьмое место, если…

Выиграет у “Лидса”, а “Астон Вилла” – нет или

Сыграет вничью с “Лидсом”, и “Астон Вилла” проиграет, и “Брентфорд” не выиграет

Шансы на Лигу конференций – 26%

“Брентфорд” займет седьмое место, если

Выиграет у “Манчестер Сити”, и “Астон Вилла” и “Тоттенхэм” не выиграют свои матчи.

Шансы на Лигу конференций – 8%

Расписание 38-го тура. Все матчи начнутся в 18:30.

“Арсенал” – “Вулверхэмптон”

“Астон Вилла” – “Брайтон”

“Брентфорд” – “Манчестер Сити”

“Челси” – “Ньюкасл”

“Кристал Пэлас” – “Ноттингем Форест”

“Эвертон” – “Борнмут”

“Лидс” – “Тоттенхэм”

“Лестер” – “Вест Хэм”

“Манчестер Юнайтед” – “Фулхэм”

“Саутгемптон” – “Ливерпуль”

Полная таблица перед последним туром