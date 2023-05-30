Творческое разрушение. С какими вызовами столкнется Почеттино в Челси

Худшее осталось позади. “Челси” никогда еще не забивал в Премьер-лиге меньше 38 голов, никогда еще не заканчивал сезон с разницей мячей -9, в последний раз меньше 44 очков набирал в 1988 году (когда вылетел), ниже 12 места “синие” не опускались с сезона 1993/94.

“Челси” начал сезон с Томасом Тухелем, в сентябре его заменил Грэм Поттер, в апреле один матч получил Бруно Сальтор, а заканчивал неудачливый сезон “синих” Фрэнк Лэмпард. Его результаты – одна победа, две ничьи, восемь поражений.

“Челси” подписал полтора десятка новых футболистов, трансфер никого из них нельзя мгновенным успехом. Лучший игрок “Челси”-2021 и 2022 Мейсон Маунт не хочет продлевать контракт и готовится покинуть клуб. Вероятно свою последнюю игру на “Стэмфорд Бридж” провел и Сесар Аспиликуэта, один из немногих футболистов “Челси”, которого никогда нельзя было обвинить в безразличии. Ряд недавних новичков уже жалеют о своих трансферах.

“Челси” перестал быть “Челси”, к которому мы привыкли. После матча с “Ньюкасла” в последнем туре, Фрэнк Лэмпард, не называя имен, дал удручающую оценку общей ситуации.

“Стандарты сильно упали. Я могу говорить честно, потому что это моя последняя игра, и я в любом случае не увижу многих из этих футболистов в ближайшее время. В таком клубе как “Челси” стандарты должны быть на высшем уровне, иначе сложно соответствовать физическим требованиям и скоростям Премьер-лиги очень сложно. В раздевалке должно быть единство, футболисты должны иметь свой голос и индивидуальность, они должны подгонять друг друга: “Я хочу твое место в основе, а ты мое”... это должно быть в каждой топ-команде. Но когда я пришел в “Челси”, то увидел, что этого нет. Новый тренер должен что-то изменить, но все должны взять на себя ответственность – и игроки, и клуб”.

Слова Лэмпарда подтверждаются инсайдами о том, что уровень интенсивности на тренировках оставлял желать лучшего. Это можно понять – когда одновременно тренируется 30 футболистов, легко затеряться в общей толпе и никто не заметит отсутствие твоих сверхусилий. Так же легко футболисты “Челси” терялись и во время матчей.

После вылета от “Реала” в четвертьфинале Лиги чемпионов Тьяго Силва сказал, что сами по себе тренерские изменения ничего не изменят. Клуб потерял направление.

“Первый неправильный шаг уже был сделан. Нельзя винить тренеров, если мы, футболисты, не возьмем на себя ответственность. Это было непростое время для клуба. Смена владельцев, новые футболисты. Нам нужно было увеличить раздевалку, потому что все не помещались. Тренер может выбрать только 11 игроков из 30 – это непросто. Всегда будет кто-то недовольный. Нам нужно остановиться, нам нужна общая стратегия, иначе в следующем сезоне мы будем повторять эти же ошибки”.

С этим всем придется справляться Маурисио Почеттино.

Обозреватель Мэтт Лоу из The Telegraph называет семь причин, почему был выбран именно аргентинец. “Челси” нужен был тренер, который умеет работать на перспективу, тренер, который любит работать с молодыми футболистами, тренер с опытом работы в большом клубе и в Премьер-лиге, тренер, у которого есть трофеи, тренер, у которого есть высокие стандарты, тренер, которому есть доказывать, тренер с очень сильными ассистентами.

Это все справедливо. Почеттино соответствует всем критериям. Но футбол это не пазл, при сборке всех кусочков общая картина может так и не появиться.

Одно из любимых слов Почеттино – это смелость. Прежде всего аргентинец говорит о смелости по отношению к футболистам, но именно это качество будет определяющим в его первые месяцы работы в “Челси”.

Ни Томас Тухель, ни Грэм Поттер, ни Френк Лэмпард не смогли справиться с этой раздевалкой. У Почеттино есть хорошая цитата: “Когда футболист подписывает контракт, он должен понимать, что он подписался не на участие в матчах. Он обязался тренироваться. И только после этого тренер выбирает команду”.

Прежде всего Почеттино будет ожидать отдачи. В предыдущих клубах он устанавливал камеры на тренировочном поле, и затем показывал футболистам видео из сессий, если кто-то халтурил или делал что-то не так. Спрятаться футболистам “Челси” больше не удастся. В идеале Почеттино будет требовать от игроков полной отдачи его идеям и видению, кто не будет доволен, должен быть отстранен. Не менее важно, чтобы футболисты доверяли друг другу, видели общее направление. Почеттино видит в футболистах не только исполнителей его тактических инструкций, но и людей со своими ценностями и убеждениями. Футболисты, которые не реализовывают стопроцентные шансы, а затем глумятся над пожилыми людьми в спортзале большой любви от Почеттино не получат.

В первые годы работы в “Тоттенхэме” у Почеттино была группа послушных, целенаправленных, скромных игроков. “Тоттенхэм” играл в энергичный и агрессивный футбол, который был бы невозможен без изнурительных двойных тренировок и веры в то, что все это не зря.

У Почеттино может что-то получиться в “Челси” только если он получит право распоряжаться футболистами так, как он считает нужным, если играть будут те, кто заслужил этого, если будут отстранены от команды те, кто не будет верить в общую идею. У “Челси” десятки футболистов на больших контрактах, недовольные будут всегда. Но если Почеттино сумеет установить авторитет в раздевалке, он сделает только первый шаг.

Вторым будет создание общей футбольной идеи. Что собой представляет “Челси”? С каким стилем он ассоциируется? Проблемы со стратегией и планированием у “синих” начались еще до смены владельцев прошлым летом. Смены тренеров каждый год-два, футболисты разных профилей и поколений, отсутствие общей системы вознаграждения. К примеру, у одних футболистов в контрактах прописано уменьшение зарплаты при непопадании в ЛЧ, у других – нет. И это только один пример.

Работа Почеттино в “Челси” будет отличаться от его опыта в “Тоттенхэме” и “Пари Сен-Жермен”. В первом клубе он смог подстроить команду под себя, легко изолировав тех, кто не вписывался в общее видение, а в ПСЖ ему это не удалось. Но разве были в последние годы тренеры, итог работы которых в Париже можно назвать успешным?

Не зря Почеттино любит работать именно с молодыми футболистами, которых еще можно развивать. Сложнее аргентинцу с опытными игроками, которые менее склонны к изменениям своих привычек. В “Челси” есть игроки и первого, и второго типа, и у всех долгосрочные контракты. И к этой многочисленной группе после аренд еще присоединятся Лукаку, Колуилл, Хадсон-Одои и другие футболисты.

При всем этом, состав “Челси” до сих пор остается несбалансированным. Нужен новый вратарь, нужен опорник, и нападающий, если Лукаку не захочет оставаться. Но для начала “Челси” нужно сократить состав, а это всегда непросто, когда другие клубы знают, что тебе нужно продавать.

По своим доходам и возможностям “Челси” остается клубом топ-6, но в спортивном плане он уступает не только другим финансовым тяжеловесам, но и таким клубам как “Ньюкасл”, “Брайтон” и “Астон Вилла”. “Челси” больше не может терять время. Два-три сезона без Лиги чемпионов могут иметь серьезные последствия. Почеттино может метаться между ожиданием быстрых результатов и строительством планов на будущее, как и его предшественники. Просто точно не будет.

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