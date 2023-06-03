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Диего Коста и еще один звездный игрок покинут Вулверхэмптон летом
Судьба Траоре пока еще висит в воздухе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Вулверхэмптон" летом простится сразу с несколькими своими игроками.
Как сообщает официальный сайт клуба, 34-летний Диего Коста и 36-летний Жоау Моутиньо покидают "волков" в статусе свободных агентов.
Испанский нападающий провел в составе английского коллектива всего один сезон. В общей сложности на его счету один гол в 25 матчах. Португальский полузащитник выступал за "волков" с 2018 года, проведя 212 поединков (5 голов + 25 ассистов)
Однако по Адама Траоре вопрос остается открытым. Клуб надеется, что сможет договориться с игроком о продлении контракта, который также завершается в конце июня 2023 года.
Отметим, что на счету испанского вингера в этом сезоне три гола и два ассиста в 40 матчах.
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