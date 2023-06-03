Диего Коста и еще один звездный игрок покинут Вулверхэмптон летом

Английский "Вулверхэмптон" летом простится сразу с несколькими своими игроками.

Как сообщает официальный сайт клуба, 34-летний Диего Коста и 36-летний Жоау Моутиньо покидают "волков" в статусе свободных агентов.

Испанский нападающий провел в составе английского коллектива всего один сезон. В общей сложности на его счету один гол в 25 матчах. Португальский полузащитник выступал за "волков" с 2018 года, проведя 212 поединков (5 голов + 25 ассистов)

Однако по Адама Траоре вопрос остается открытым. Клуб надеется, что сможет договориться с игроком о продлении контракта, который также завершается в конце июня 2023 года.

Отметим, что на счету испанского вингера в этом сезоне три гола и два ассиста в 40 матчах.