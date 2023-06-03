Холанд: Манчестер Сити купил меня, чтобы выиграть требл

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал возможность выиграша золотого требла его командой:

"Было бы невероятно войти в историю. Конечно, не будем скрывать, что "Манчестер Сити" для этого меня и купил. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Это моя величайшая мечта, а мечты, как известно, сбываются", – сказал Холанд.