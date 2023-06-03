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Холанд: Манчестер Сити купил меня, чтобы выиграть требл

Англия
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Игрок, как всегда, достаточно прямолинеен в высказываниях

Холанд: Манчестер Сити купил меня, чтобы выиграть требл

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал возможность выиграша золотого требла его командой:

"Было бы невероятно войти в историю. Конечно, не будем скрывать, что "Манчестер Сити" для этого меня и купил. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Это моя величайшая мечта, а мечты, как известно, сбываются", – сказал Холанд.

Напомним, единственный английский клуб на данный момент, выигрывавший золотой требл – это "Манчестер Юнайтед". В сезоне 1998/99 команда сэра Алекса Фергюсона выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
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Источник:
Daily Mail

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