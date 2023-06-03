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Гюндоган: Выиграть финал - это всегда особенно. На счет моего будущего еще ничего не решено
Эмоции немецкого хавбека после победы над "МЮ"
Фото: twitter.com/IlkayGuendogan
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган прокомментировал
"Выиграть финал - это всегда особенно. Каждый трофей особенный. Эта группа игроков этого заслуживает. Мы сыграли очень хорошо, второй тайм был отличным, и мы заслужили еще один трофей".
Также германский хавбек поделился мыслями на счет собственного грядущего.
"Мне не нужны такие дни, чтобы чувствовать себя ценным и особенным в этом клубе. Я знаю это, и поэтому я здесь семь лет. Еще ничего не решено, мы увидим, что произойдет".
В поединке против "красных дьяволов" 32-летний хавбек был капитан "Ман Сити".
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