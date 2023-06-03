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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1. Обзор матча и видео голов
Видеообзор победы Сити в финале Кубка Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” сделал английский “Золотой дубль”, победив в финале Кубка Англии “Манчестер Юнайтед”. “Сити” забил свой первый гол уже на 13-й секунде (Гюндоган), но МЮ после сомнительного пенальти сравнял счет (Фернандеш). Однако во втором тайме Гюндоган забил снова, и ответов у “Юнайтед” больше не было.
Финал Кубка Англии. Лондон, “Уэмбли”, 83179 зрителей
Голы: Гюндоган 1, Гюндоган 51 – Фернандеш 33 (пен.)
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