Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1. Обзор матча и видео голов

“Манчестер Сити” сделал английский “Золотой дубль”, победив в финале Кубка Англии “Манчестер Юнайтед”. “Сити” забил свой первый гол уже на 13-й секунде (Гюндоган), но МЮ после сомнительного пенальти сравнял счет (Фернандеш). Однако во втором тайме Гюндоган забил снова, и ответов у “Юнайтед” больше не было.

Финал Кубка Англии. Лондон, “Уэмбли”, 83179 зрителей

“Манчестер Сити” – “Манчестер Юнайтед” 2:1

Голы: Гюндоган 1, Гюндоган 51 – Фернандеш 33 (пен.)