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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Видеообзор победы Сити в финале Кубка Англии

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” сделал английский “Золотой дубль”, победив в финале Кубка Англии “Манчестер Юнайтед”. “Сити” забил свой первый гол уже на 13-й секунде (Гюндоган), но МЮ после сомнительного пенальти сравнял счет (Фернандеш). Однако во втором тайме Гюндоган забил снова, и ответов у “Юнайтед” больше не было.

Финал Кубка Англии. Лондон, “Уэмбли”, 83179 зрителей

“Манчестер Сити” – “Манчестер Юнайтед” 2:1

Голы: Гюндоган 1, Гюндоган 51 – Фернандеш 33 (пен.)

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В статье: Кубок Англии Илкай Гюндоган Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш видеоповторы
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.06.2023 в 20:05
вот за что им платят такие деньги -приятно смотреть после ваших игр не хочется смотреть дворовой футбол УПЛ --молодцы
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