Уго Льорис хочет покинуть Тоттенхэм

Вратарь лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис изъявил желание покинуть клуб после 11 лет пребывания. Об этом сообщает getfootballnewsfrance.com.

"Это конец эпохи. У меня есть желание к чему-то другому. Я буду внимательно изучать варианты перехода в новый клуб. Однако я не забыл, что у меня остался год по контракту в "Тоттенхэме". В футболе всегда трудно предсказать, что произойдет. Самое главное, чтобы я нашел проект, в котором буду процветать", - сказал 36-летний вратарь в интервью.

Уго играет за "шпор" с 2012 года. Туда он перешел из "Лиона".

В этом сезоне Льорис принял участие в 31 матче за "Тоттенхэм".