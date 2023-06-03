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Уго Льорис хочет покинуть Тоттенхэм
Игрок желает нового вызова
Фото: Planet Football
Вратарь лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис изъявил желание покинуть клуб после 11 лет пребывания. Об этом сообщает getfootballnewsfrance.com.
"Это конец эпохи. У меня есть желание к чему-то другому. Я буду внимательно изучать варианты перехода в новый клуб. Однако я не забыл, что у меня остался год по контракту в "Тоттенхэме". В футболе всегда трудно предсказать, что произойдет. Самое главное, чтобы я нашел проект, в котором буду процветать", - сказал 36-летний вратарь в интервью.
Уго играет за "шпор" с 2012 года. Туда он перешел из "Лиона".
В этом сезоне Льорис принял участие в 31 матче за "Тоттенхэм".
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